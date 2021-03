Hati-hati, Obesitas Bisa Sebabkan Pradiabetes

(TIN)

Obesitas bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satunya diabetes. Hal ini karena sesorang yang mengalami obesitas, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pradiaetes . Dan pradiabetes tersebut bisa menyebabkan diabetes pada kemudian hari.Ketua PERSADIA Wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Prof. Dr. dr. Mardi Santoso, DTM&H, Sp.PD-KEMD, FINASIM, FACE, mengatakan, “Orang yang kelebihan berat badan dan obesitas memiliki risiko prediabetes dan diabetes," ujarnya dalam acara Media Workshop ‘Cerdas Baca Label Kemasan, Hindari Risiko Obesitas’ pada Kamis, 4 Maret 2021."Penelitian di beberapa negara ada sekitar 47 persen sampai dengan 90 persen penderita Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) adalah kelebihan berat badan atau obesitas . Pertanda prediabetes secara laboratoris adalah kadar glukosa darah puasa 100-125 mg/dl dan atau kadar glukosa darah 2 jam post prandial 140-199 mg/dl," ujar Prof. Mardi.Ia menambahkan, "Umumnya kelompok berisiko prediabetes adalah orang dengan obesitas/kegemukan, sering abortus, melahirkan bayi dengan berat badan 4 kg atau lebih, porsi makan besar tetapi kurang gerak, serta keluarga memiliki riwayat diabetes," jelas Prof. Mardi."Dalam jangka waktu 3-5 tahun, 25 persen prediabetes dapat berkembang menjadi DMT2, 50 persen tetap dalam kondisi prediabetes, dan 25 persen kembali pada kondisi glukosa darah normal," kata Prof. Mardi.Lebih lanjut Prof. Mardi mengatakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan membatasi asupan gula, garam, dan lemak, istirahat cukup, dan rutin aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu dapat membantu mengurangi risiko prediabetes agar tidak berkembang menjadi DMT2.Untuk mencegah obesitas, bisa melakukan pengaturan pola makan dengan prinsip gizi seimbang. "Salah satunya dengan membatasi asupan gula garam lemak yang dikonsumsi," ujar Koordinator Kelompok Standardisasi Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM, Yusra Egayanti, S.Si, Apt, MP."Salah satunya dengan membatasi asupan gula garam lemak yang dikonsumsi. Sebagai salah satu upaya untuk mengetahui asupan gula , garam, dan lemak dari pangan olahan kemasan, masyarakat disarankan untuk lebih cermat dalam membaca label kemasan pangan olahan yang dikonsumsi," ujar Ega.Menurutnya, masyarakat harus selalu memerhatikan empat informasi nilai gizi dalam label kemasan yaitu jumlah sajian per kemasan, energi total per sajian, zat gizi (lemak, lemak jenuh, protein, karbohidrat (termasuk gula)) dan persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) per sajian.