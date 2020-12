Fakta Seputar Covid-19 yang Masih Banyak Ditanyakan

Apa itu coronavirus?

Apakah manusia bisa terinfeksi coronavirus?

Apa saja gejala pada seseorang yang terinfeksi coronavirus?

Bagaimana cara melindungi diri dari coronavirus?

Apakah ada perawatan khusus dari virus ini?

(TIN)

Pandemi covid-19 memang masih belum berakhir sampai saat ini. Meskipun memang, pengembangan vaksin covid-19 sudah dikembangkan dan diharapkan bisa menemukan titik terang terhadap akhir dari pandemi ini. Meskipun demikian, masih banyak orang yang belum memahami fakta-fakta mengenai covid-19 Dilansir dari website resmi World Health Organization (WHO), Dr Maria Van Kerkhove dari divisi Eemerging Diseases and Zoonoses Unit WHO memberikan penjelasan mengenai coronavirus sebagai berikut:Coronavirus adalah keluarga besar virus yang diketahui menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).Investigasi terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia di Tiongkok pada tahun 2002 dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia di Arab Saudi pada tahun 2012.Beberapa coronavirus diketahui beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia. Ketika pengawasan meningkat di seluruh dunia, lebih banyak coronavirus yang mungkin diidentifikasi.Itu tergantung pada virus, tetapi tanda-tanda umum diantaranya adalah gejala pernapasan, demam, batuk, sesak napas, dan kesulitan bernapas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.Coronavirus ini biasanya menyebabkan gejala pada sistem pernapasan. Sehingga kami menyarankan untuk menjaga kebersihan dasar seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air secara keseluruhan. Selain itu juga usahakan ketika sedang bersin, menutup hidung dengan menggunakan tangan atau tisu.Kemudian juga dengan melindungi diri dari hewan-hewan yang berpotensial menyebarkan virus, caranya adalah dengan mengindari kontak dengan hewan yang dicurigai terinfeksi.Selain itu pastikan untuk mencuci tangan secara keseluruhan setelah melakukan kontak dengan hewan. Pastikan juga untuk memasak hewan dengan matang sempurna sebelum mengonsumsinya.Tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Namun, banyak gejala dapat diobati dan oleh karena itu perawatan didasarkan pada kondisi klinis pasien. Selain itu, perawatan suportif untuk orang yang terinfeksi dapat sangat efektif.