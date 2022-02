3 Berita Terpopuler Gaya: Dosis Keempat Vaksin Covid-19 Hingga Gejala Umum Varian Omicron

1. Dosis Keempat Tingkatkan Antibodi tapi Berikan Sedikit Perlindungan, Benarkah?

Ada beberapa wacana di luar negeri soal vaksinasi covid-19 dosis keempat. Mengutip dari keterangan di laman Nature, Gili Regev-Yochay, seorang dokter dan peneliti penyakit menular di Sheba Medical Center di Ramat Gan megatakan justru yang peting itu adalah dosis ketiga.Sedangkan untuk dosis keempat bisa bermanfaat bagi orang yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah. Beberapa negara, termasuk Israel, Chili dan Swedia, menawarkan dosis keempat untuk orang dewasa yang lebih tua dan kelompok lainnya.Mulai akhir 2021, Regev-Yochay dan rekan-rekannya mendaftarkan 274 petugas kesehatan dalam uji klinis, di mana mereka diberi suntikan keempat vaksin mRNA setidaknya empat bulan setelah ketiga mereka. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 27 Februari 2022:Di Israel telah dilakukan uji coba kecil terhadap dosis keempat vaksin covid-19. Hasilnya, boleh dibilang bahwa vaksin mRNA saat ini telah mencapai 'batas kekebalan' setelah dosis ketiga.Karena, dosis keempat hanya memberi sedikit dorongan dalam perlindungan terhadap infeksi. Hal ini dipaparkan oleh Miles Davenport, ahli imunologi komputasi di University of New South Wales di Sydney, Australia.Dosis lebih lanjut mungkin hanya akan memulihkan kekebalan yang hilang dari waktu ke waktu karena memudarnya.Selengkapnya klik di sini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa ada kemungkinan untuk risiko infeksi terulang untuk varian Omicron dibandingkan dengan varian lain.Dengan kata lain, orang yang sebelumnya memiliki covid-19 dapat terinfeksi ulang lebih mudah dengan Omicron. Dan kemungkinan untuk terkena covid-19 dua kali bisa dalam rentang waktu yang singkat.Dr Manoj Goel, Direktur Pulmonologi, Fortis Memorial Research Institute, Gurugram mengatakan, bahwa infeksi ulang didefinisikan ketika infeksi covid-19 berulang pada pasien yang telah dites positif sebelumnya.Selengkapnya klik di sini Sampai saat ini, Omicron masih merupakan varian dominan dan menjadi penyumbang sebagian besar infeksi covid-19 di seluruh dunia.Hal ini disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dalam jumpa pers, Kelompok Penasihat Teknis WHO tentang Evolusi Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE). Pertemuan itu berbicara tentang berbagai sub varian Omicron.Melansir dari laman Times of India, varian Omicron atau B.1.1.529 merupakan penerus dari varian Delta. Dan menurut WHO terdiri dari beberapa sub-garis keturunan di mana yang paling umum adalah BA.1, BA 1.1. dan BA.2. Bahkan, sub varian BA.2 menjadi perhatian utama para peneliti dan pakar kesehatan saat ini. Ada juga sub varian BA.3 Omicron.Selengkapnya klik di sini