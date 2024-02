3 Berita Terpopuler Gaya: Kesehatan Gigi Hingga Riasan Mata untuk Wanita Berusia 40-an

1. Pentingnya Memelihara Kesehatan Gigi dan Rongga Mulut

Menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut merupakan hal yang paling penting. Mengapa? Ketika gigi dan gusi tidak dirawat dan rusak, hal itu bisa menyebabkan rasa sakit, gangguan pengunyahan, sariawan, plak, dan sebagainya. Plak merupakan tempat pertumbuhan ideal bagi bakteri yang dapat memproduksi asam.Teori mengenai hubungan antara Kesehatan rongga mulut terhadap Kesehatan umum pertama kali dinyatakan oleh ilmuan yang bernama Wiliam Hunter pada tahun 1911 yaitu teori yang disebut “focal infection”.Menurut data dari Human Oral Microbiome database (HOMD) Terdapat lebih dari 700 spesies mikroorganisme yang terdapat di dalam rongga mulut kita.Data spesies mikroorganisme ini diambil dari dalam rongga mulut pasien yang sehat maupun pada kondisi dengan keadaan infeksi, seperti lubang gigi (caries), infeksi jaringan penyangga gigi (infeksi Periodontal), infeksi saluran akar gigi (infeksi endodontik) dan kanker mulut.Menurut beberapa penelitian ada sekitar 100 penyakit sistemik dan 500 jenis obat yang memiliki hubungan dengan keadaan rongga mulut Kita. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 12 Februari 2024:Sebagai upaya memperluas layanan kesehatan dan perawatan gigi, DW8 Dental Care membuka cabang ketiganya di RS THT Proklamasi, Jakarta. Klinik ini pertama kali dibuka di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya Dharmawangsa Square City Walk.Acara peresmian yang dihadiri oleh jajaran RS THT Proklamasi dr. Soekirman Soekin, Djan Farid serta pendiri DW 8. Selain peresmian, acara ini diisi dengan talkshow dengan tema "Healthy Smile with DW 8" bersama drg Elizabeth Juliana W, SP.KG dan drg Ayus Lusiyanti SP.KG.Didirikan oleh Drg Ayus Lusiyanti SP.KG, Drg elizabeth juliana w, SP. KG dan Drg indranurani, SP.ORT. Drg Rusmawati, SP.PM, DW8 berkomitmen memberikan layanan menggunakan standar terbaik dalam sterilisasi dan peralatan terbaik dalam sterilisasi.Selengkapnya klik di sini Merek parfum lokal, HINT dikenal sebagai brand parfum dengan konsep personalized yang dapat menyesuaikan karakter dan kepribadian dari penggunanya. Terinspirasi oleh Tahun “Naga Kayu” pada tahun 2024 ini, HINT meluncurkan parfum terbarunya yaitu Dragon Eau de Parfum, yang diartikan sebagai awal baru bagi kesuksesan dan menakjubkan.Irene Ursula, Founder HINT Fragrance menyampaikan bahwa HINT Dragon Eau de Parfum di infused dengan PeacefulScentTM technology. Ini merupakan wangi terbaru yang dapat meningkatkan suasana hati positif hingga meningkatkan kualitas tidur dan semangat bagi penggunanya."Dragon memiliki wangi khas yang diformulasikan dari ekstrasi bambu China yang dikombinasikan dari bunga yang manis," ujarnya.Selengkapnya klik di sini Terlepas dari apa yang mungkin pernah kamu dengar atau baca sebelumnya, tidak ada aturan tegas mengenai riasan apa yang "harus" dan "tidak boleh" kamu kenakan pada usia tertentu.Riasan atau make up merupakan salah satu bentuk ekspresi diri dan dapat digunakan untuk mempercantik wajah. Meskipun demikian, saat kamu memasuki usia empat puluhan dan seterusnya, eyeshadow berkilau atau mata kucing yang dikenakan pada usia dua puluhan dan 30-an mungkin tidak akan terlihat sama.Namun, bukan berarti kamu tidak bisa lagi menikmati riasan mata tersebut lho! Kamu hanya butuh beberapa penyesuaian saat mengaplikasikan riasan mata. Melansir dari Instyle, Jamie Greenberg, penata rias selebriti dan pendiri Blighlighter akan memberikan tipsnya bagaimana cara merias mata untuk usia di atas 40 tahun. Check this out!Selengkapnya klik di sini