5 Manfaat Mengonsumsi Kolagen

1. Membantu meredakan nyeri sendi

2. Meningkatkan kesehatan kulit

3. Melancarkan sistem pencernaan

4. Membantu pertumbuhan kuku dan rambut

5. Mempercepat penyembuhan luka

(TIN)

Kolagen merupakan jaringan ikat yang diproduksi secara alami di tubuh. Namun, akan lebih sulit untuk menghasilkan kolagen yang cukup seiring bertambahnya usia.Jadi beberapa orang beralih ke sumber lain (seperti suplemen dan prosedur kosmetik ) untuk mendapatkan efek yang sama yang mereka dapatkan dari kolagen yang diproduksi oleh tubuh.Dan berikut ini adalah manfaat yang bisa didapat jika kamu mengonsumsi kolagen Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nyeri sendi pada umumnya terjadi memasuki usia 20. Dan wanita cenderung mengalami nyeri sendi parah dibandingkan pria.Menurut Pamela Schoenfeld, seorang ahli diet terdaftar mencatat bahwa berdasarkan pengalamannya, banyak orang yang menggunakan peptida kolagen selama sekitar dua hingga empat bulan dapat melihat beberapa manfaat dalam hal nyeri sendi.Ada beberapa bukti ilmiah bahwa kolagen dapat membantu memperbaiki kulit . Misalnya, beberapa studi tahun 2014 menunjukkan bahwa wanita yang mengonsumsi kolagen menunjukkan peningkatan elastisitas kulit.Minum peptida kolagen juga menghasilkan elastisitas dan hidrasi kulit yang lebih baik setelah 12 minggu, menurut sebuah penelitian di jurnal Nutrients.Sebuah studi tahun 2017 di jurnal Food and Nutrition menyimpulkan bahwa peptida kolagen dapat mengurangi disfungsi penghalang usus, penyebab umum di balik sindrom iritasi usus besar, penyakit radang usus, dan sindrom metabolik.Adapun efek kolagen pada kesehatan usus secara umum, memang masih banyak yang diperlukan penelitian lebih lanjut.Schoenfeld mengatakan bahwa, selain meredakan nyeri sendi, banyak orang yang mengonsumsi kolagen secara teratur untuk membantu pertumbuhan rambut dan kuku.Dr Barry Sears, Ph.D., pencipta Zone Diet, juga menyebutkan bahwa kolagen adalah sumber prolin yang baik, yang merupakan asam amino utama yang dibutuhkan tubuh Anda untuk pembentukan rambut dan kuku.Nutrisi memainkan peran besar dalam penyembuhan luka. Sebuah studi tahun 2018 di jurnal Scientific Reports melakukan penelitian kepada partisipan yang mengalami luka pada lambung dan menemukan bahwa luka kelompok yang mengonsumsi hidrolisat kolagen sembuh lebih cepat.Para peneliti mengatakan temuan mereka menunjukkan bahwa kolagen dapat memengaruhi sel induk pada kulit, menghasilkan penyembuhan yang lebih baik.