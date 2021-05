Ini yang Terjadi pada Tubuh Jika Mengonsumsi Banyak Garam

1. Mengembangkan masalah ginjal

(Dalam laman yang sama disebutkan konsumsi garam terlalu banyak bisa dikaitkan dengan penigkatan berat badan. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Menambahkan garam pada makanan adalah hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Namun, jangan sampai kamu mengonsumsinya secara berlebihan.Secara umum, orang dewasa sebaiknya tidak mengonsumsi garam lebih dari 2.300 mg per harinya. Ini karena jika mengonsumsi berlebihan, akan menyebabkan dampak merugikan pada kesehatan tubuh.Berikut ini adalah efek yang bisa terjadi jika kamu mengonsumsinya secara berlebihan dilansir dari Eat this:Menurut sebuah studi tahun 2018 yang dilakukan di Jepang, konsumsi makanan yang tinggi garam dikaitkan dengan peningkatan risiko mengembangkan gangguan fungsi ginjal di antara 12.126 orang dewasa yang diteliti.Terlebih lagi, sebuah studi observasi tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Kidney International menemukan bahwa, di antara individu dengan hipertensi, asupan natrium yang tinggi meningkatkan risiko subjek penelitian terkena penyakit ginjal kronis.Salah satu cara mengatasi sakit kepala yang mengganggu sangatlah mudah, yaitu dengan mengurangi asupan garam.Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan di BMJ Open menemukan bahwa, di antara kelompok yang terdiri dari 390 subjek penelitian, mereka yang mengonsumsi natrium tinggi dilaporkan mengalami sakit kepala paling banyak.Sementara mereka yang menjalankan diet rendah natrium secara signifikan mengurangi risiko sakit kepala mereka.Jika kamu ingin mengurangi berat badan, mengurangi asupan garam bisa menjadi awal yang tepat. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam jurnal Obesity menemukan bahwa asupan natrium dikaitkan dengan peningkatan berat badan dan bahwa setiap peningkatan 1000 miligram natrium per hari dikaitkan dengan peningkatan berat badan sebesar 6 pon/453 gram.Apakah kamu merasa bahwa perut terasa kembung dan membesar? Kamu mungkin perlu mencoba untuk mengurangi jumlah garam yang dikonsumsi."Natrium dalam garam menarik air bersamanya. Jika ada garam ekstra di saluran pencernaan, ini akan menarik air di saluran pencernaan, membuatmu merasa kembung," kata Holly Klamer, MS, RDN, dari My Crohn's and Colitis Team."Air mengikuti garam, jadi ketika kamu mengonsumsi banyak garam dalam sekali makan, kamu menahan banyak air. Ini menyebabkan tekanan darah naik, yang merusak arteridari waktu ke waktu," kata Megan Byrd, RD dari The Oregon Dietitian.Ia juga mencatat bahwa hal ini dapat menyebabkan hipertensi , penyakit jantung, dan bahkan gagal jantung dalam jangka panjang.