Jus Bisa Menjadi Pilihan untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Alam Tubuh

Jakarta: Jus merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk mengonsumsi buah dan sayuran, selain dari mengonsumsinya secara langsung. Mengonsumsi jus bisa juga menjadi alternatif lain dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi alami untuk tubuh.



“Memenuhi kebutuhan nutrisi alami adalah salah satu kunci utama kesehatan yang prima. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dari buah dan sayur segar maupun produk alternatif yang memiliki kualitas nutrisi serupa,” ujar dr. Sylvia Irawati, M. Gizi, Dokter Gizi Medik, dalam webinar bertajuk: Protecting Your Family with Natural Nutrients from Clean Label Products.



Ia menambahkan bahwa, semakin alami suatu bahan makanan maka kandungan gizi, nutrisi, vitamin, mineral, dan antioksidan akan semakin utuh. Kemudian rekomendasinya adalah variasi bahan makanan. Makanlah makanan yang berwarna-warni seperti pelangi.



“Dalam setiap warna makanan, mereka punya pigmen yang sifatnya baik untuk kesehatan kita. Likopen untuk anti kanker, zat-zat fitonutrien lain untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Selain itu, bahan makanan alami ini memberikan kita kadar vitamin, mineral, dan antioksidan yang paling optimal serta bisa saling melengkapi,” jelas dr. Sylvia.



Itulah mengapa, menurut dr. Sylvia, kita sebaiknya perlu mengonsumsi makanan yang terdiri dari berbagai macam warna. Masalahnya adalah, bisakah kita mengonsumsi bahan makanan yang bervariasi sebanyak itu? Kalau mengonsumsi 1 buah apel, itu kenyang tetapi hanya satu warna. Ditambah jeruk misalnya, itu baru dua warna dan biasanya sudah kenyang.



“Ketika kita perlu mengonsumsi bahan makanan yang bervariasi, juicing itu bisa menyatukan beberapa bahan alami tersebut. Sekaligus bisa menjadi solusi karena dalam jumlah yang lebih sedikit dari buah aslinya tadi, kita bisa memenuhi berbagai macam warna,” tambah dr. Sylvia.



Ia menambahkan, misalnya jika dibuat jus dalam 1 gelas itu bisa ada campuran apel, ada bayam, ada nanas. Itu saja sudah tigawarna.



"Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan nutrrisi yang padat gizinya. Akan tetapi, harus dicatat bahwa dalam membuat jus harus 100 persen murni. Tidak diencerkan dan tidak ditambah pemanis,” tutup dr. Sylvia.

