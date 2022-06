3 Gangguan Kepribadian di Sekitar Kita, tapi Kadang Luput dari Perhatian

(Gangguan kepribadian antisosial jauh lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dan ditandai dengan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap perasaan orang lain. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Gangguan kepribadian paranoid

Gangguan kepribadian antisosial

Gangguan kepribadian obsesif-kompulsif

(TIN)

Diperkirakan 9 persen orang Amerika memiliki gangguan kepribadian. Dan menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima (DSM-5), ada 10 gangguan kepribadian, yang terutama memengaruhi perasaan diri, identitas, dan hubungan seseorang.Seseorang dapat mengembangkan gangguan kepribadian sebagai mekanisme koping untuk pelecehan ekstrem atau berlebihan, pengabaian, ejekan, pengabaian, atau trauma masa kanak-kanak lainnya.Hal ini dikatakan oleh Anthony Smith, seorang konselor kesehatan mental berlisensi dengan 17 tahun pengalaman mendiagnosis kondisi kesehatan mental di Massachusetts, seperti yag dilansir dari InisderDalam DSM-5, ada 10 gangguan kepribadian yang terbagi menjadi tiga kelompok di mana memiliki perilaku, cara berpikir, atau kecenderungan masalah kesehatan mental yang serupa.Orang-orang di kelompok A cenderung menunjukkan perilaku semipsikotik dan kecemasan. Gangguan kepribadian cluster ini, seperti paranoid, Skizoid, dan skizotipal.Sementara mereka yang berada di kelompok B mungkin lebih berjuang dengan kecemasan dan gangguan mood, seperti narsistik, antisosial, histrionik, borderline personaity.Mereka yang berada di cluster C, gangguan kepribadian penghindaran, gangguan kepribadian ketergantungan, dan gangguan kepribadian obsesif-kompulsif.Salah satu gangguan ekpribadian pada cluster A ini ditandai dengan ketidakpercayaan yang meluas terhadap orang lain, termasuk bahkan teman, keluarga, dan pasangan. Akibatnya, orang ini menjadi waspada, curiga, dan terus-menerus mencari petunjuk atau saran untuk membuktikan ketakutannya.Orang paranoid, terlalu sensitif terhadap kemunduran dan penolakan, mudah merasa malu dan terhina, dan terus-menerus menyimpan dendam. Tidak mengherankan, ia cenderung menarik diri dari orang lain dan berjuang untuk membangun hubungan dekat.Gangguan kepribadian ini jauh lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dan ditandai dengan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap perasaan orang lain. Orang tersebut mengabaikan aturan dan kewajiban sosial, mudah tersinggung dan agresif, bertindak impulsif, tidak merasa bersalah, dan gagal belajar dari pengalaman.Dalam banyak kasus, dia tidak kesulitan menemukan hubungan — dan bahkan dapat terlihat sangat menawan (yang disebut "psikopat menawan") — tetapi hubungan ini biasanya berapi-api, bergejolak, dan berumur pendek.Disebut juga sebagaibagbgguan kepribadian anankastik. Dicirikan oleh keasyikan yang berlebihan dengan detail, aturan, daftar, urutan, organisasi, atau jadwal. Seseorang dengan gangguan anankastik biasanya ragu-ragu dan berhati-hati, kaku dan mengendalikan, tanpa humor, dan kikir.Kecemasan yang mendasarinya muncul dari kurangnya kontrol yang dirasakan atas dunia yang luput dari pemahamannya, dan semakin dia mencoba menggunakan kontrol, semakin dia merasa di luar kendali.Akibatnya, ia memiliki sedikit toleransi terhadap kerumitan atau nuansa, dan cenderung menyederhanakan dunia dengan melihat segala sesuatunya sebagai baik atau buruk.