Mengenal Lumut Laut dan Manfaatnya untuk Kesehatan

Jakarta: Rumput laut mungkin sudah menjadi hal yang biasa dikonsumsi. Namun bagaimana dengan lumut laut?



Tanaman yang akhir-akhir ini cukup menjadi tren, ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan yang tidak kalah banyak dengan rumput laut. Beberapa artis Hollywood seperti Kim Kardashian West bahkan sering menambahkan lumut laut ke dalam smoothie.



Dilansir dari Well and Good, lumut laut adalah spesies ganggang merah yang ditemukan di garis pantai Atlantik di Amerika Utara, Eropa, dan Kepulauan Karibia.



"Lumut laut ini telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai obat alternatif dalam budaya Jamaika dan Irlandia, dan baru-baru ini cukup populer di industri kesehatan,” kata Lisa Richards, CNC, ahli gizi dan penulis The Candida Diet.



“Mereka yang mengonsumsi lumut laut mendapatkan manfaat mulai dari dukungan kekebalan tubuh hingga suasana hati dan peningkatan emosi,” sambungnya.



Menurut Richards, menjaga kesehatan pencernaan adalah salah satu manfaat yang cukup populer dari lumut laut. Sebab Lumut laut berfungsi sebagai prebiotik dalam usus.



Prebiotik adalah bahan yang memberi makan bakteri baik dalam usus, yang mendorong pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Selain itu, lumut laut memiliki tekstur berlendir dan lengket yang kaya akan kandungan serat (mirip seperti chia seeds dan flaxseeds).



“Tekstur itulah yang memungkinkan usus besar berfungsi lebih baik, menyembuhkan lapisan usus serta membersihkan usus dari bakteri berbahaya,” kata Richards.



Lumut laut juga kaya akan mineral-mineral utama tertentu, seperti magnesium dan zat besi, yang berguna untuk fungsi tubuh yang sehat. Jumlah zat besi dalam lumut laut sangat signifikan.



"Seratus gram lumut laut mengandung 8,9 miligram zat besi, di mana dapat memenuhi hampir setengah dari kebutuhan harian akan zat besi,” kata Amy Gorin, RDN, owner dari Amy Gorin Nutrition.



Selain itu, lumut laut juga mengandung folat yang baik untuk kesehatan bagi wanita hamil dan protein. Richards juga mengatakan bahwa lumut laut merupakan sumber asam lemak omega-3 yang penting untuk kesehatan otak dan jantungmu.

