Makanan Enak Namun Buruk untuk Tubuh Menurut Penelitian

Keripik kentang

Fried chicken cepat saji

(Kamu bisa mengonsumsi donat lebih sehat yaitu dengan memasukkan kentang saat membuatnya dan jangan terlalu sering memakannya ya, kamu tetap perlu mengimbangi asupan makan dengan buah dan sayuran. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Donat

Kentang goreng keju

Margarin

(TIN)

Kita cenderung memilih makanan yang nikmat di mulut tapi tidak sadar bahwa makanan tersebut ternyata memicu berbagai penyakit . Untuk itu, kamu perlu lebih perhatian lagi dengan apa yang kamu konsumsi sehari-hari.Dikutip dari Eat This, Not That, Jeff Csatari menyebut penelitian telah menunjukkan bahwa ada makanan-makanan khusus yang ternyata buruk sekali untuk tubuh. Berikut list makanan tersebut.Keripik kentang biasanya mengandung 500 miligram natrium dan sekitar seperempat sendok teh garam. Ini sepertiga dari total miligram natrium yang menurut The American Heart Association harus dicapai rata-rata orang dewasa dalam sehari.Sebuah studi New England Journal of Medicine menemukan bahwa keripik kentang menambahkan lebih banyak berat badan ke tubuh orang yang memakannya daripada minuman manis, daging olahan, daging merah, dan makanan lainnya. Jadi, jauhi keripik kentang itu.Fried chicken atau ayam goreng cepat saji mungkin mengandung protein yang bagus namun kamu perlu ingat juga ini dilapisi dengan tepung dan goreng dalam minyak panas yang tidak sehat. Campuran tersebut membuat ayam goreng jadi tinggi kalori.Lebih buruk lagi, menurut Journal of Food Science and Technology, menggoreng makanan pada suhu tinggi dalam minyak nabati membentuk lemak trans, yang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, kanker, dan obesitas.Selain itu, lemak jenuh dari kulit ayam juga meningkatkan kolesterol LDL (jahat), yang berkontribusi terhadap plak di arteri. Ini menempatkan kamu pada risiko penyakit jantung dan stroke yang lebih tinggi.Adonan adalah makanan yang berbahaya lainan. Dalam adonan tersebut ada epung putih, gula, dan mentega nabati lalu semua ini digoreng. Menurut Mayo Clinic, ini berarti donat juga mengandung lemak trans, jenis terburuk yang meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik.Banyak orang sudah sadar bahwa kentang goreng adalah contoh makanan buruk untuk tubuh. Jadi tidak mengherankan jika kamu langsung membuatnya lebih buruk saat kamu mencampurkannya dengan saus keju yang lengket dan asin.Saus keju yang dibeli di toko dapat mengandung 430 miligram natrium, atau 19 persen dari nilai natrium harian yang direkomendasikan. Plus, mengandung hampir 10 persen lemak harian yang direkomendasikan dalam satu porsi saja. Bayangkan kalorinya.Mengkonsumsi satu batang margarin meningkatkan risiko penyakit jantung koroner karena mengandung lemak trans. Menurut sebuah studi di Epidemiologi, semakin padat margarin, semakin banyak lemak trans. Jadi kurang-kurangi ya konsumsi margarinnya. Ingat, untuk selalu mengonsumsinya tak terlalu banyak ya.