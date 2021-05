Minimalisir Traumatis, Alat Swab Antigen Harus Nyaman

(ACF)

Jakarta: Pemerintah telah menetapkan swab antigen sebagai salah satu metode pengujian Covid-19 . Swab antigen dinilai memiliki keunggulan cepat dan akurat dalam pengambilan sampel.Namun, tak jarang penggunaannya bisa menimbulkan traumatis. Pasein kerap merasa tidak nyaman saat pengambilan sampel, seperti batuk, bersin, hingga terjadinya gerak refleks."Sering menerima keluhan pasien yang merasa tidak nyaman baik ketika proses pengambilan sampel sekresi maupun setelahnya terutama pada anak-anak," kata dr. Indah Susanti, dokter yang sering menangani pengetesan swab PCR dan antigen, Senin 17 Mei 2021.Dia juga menuturkan, penting untuk memastikan tes kit yang digunakan sudah sesuai dan memiliki izin edar dari Kementerian kesehatan.Selain itu, tes kit juga telah direkomendasikan oleh WHO, atau memiliki keakuratan yang ditetapkan pemerintah yaitu memiliki sensitivitas kurang lebih 80 persen, dan spesifisitas kurang lebih 97 persen.Melihat situasi itu, perusahaan peralatan medis AS, Abbott, meluncurkan tes kit Abbott Panbio antigen nasal. Alat ini diklaim cenderung mudah saat pengambilan sampel.Tes dilakukan hanya sedalam 2 cm dari lubang hidung, serta memiliki sensitivitas 98,1 persen dan spesifitas 99,8 persen. Sehingga meminimalkan refleks yang mengganggu seperti batuk dan bersin tanpa mengurangi keakuratan hasilnya."Abbott fokus untuk membawa serangkaian alat tes Covid-19 yang andal, cepat, akurat dan nyaman ke Indonesia. Secepat mungkin untuk membantu mengatasi pandemi ini," kata Sanjeev Johar, Wakil Presiden Divisi Bisnis Diagnostik Cepat Abbott Asia Pasifik.Alat ini diklaim satu-satunya produk antigen nasal yang telah mendapat rekomendasi Emergency Used Listing (EUL) WHO, dan telah memiliki ijin edar dari Kemenkes.Alat yang kini tersedia di banyak point of care dapat digunakan tanpa laboratorium maupun alat instrumen tambahan lain, dan mampu mengidentifikasi pasien yang tertular Covid-19 dalam waktu 15 menit sehingga cocok digunakan untuk pengujian dalam skala besar.