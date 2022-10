Kemenkes Datangkan Penawar dari Luar Negeri untuk Gagal Ginjal Akut Anak

(Juru bicara Kemenkes dr. M. Syahril dalam keterangan pers ‘Perkembangan Acute Kidney Injury (AKI)’ menjelaskan bahwa Kemenkes melalui RSCM telah membeli antidotum atau penawar dari luar negeri dalam menangani kasus Gangguan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak. Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenkes)

(TIN)

Kementerian Kesehatan RI ( Kemenkes ) telah mencatat peningkatan kasus Gangguan Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak sebanyak 206 kasus yang tersebar di 20 Provinsi di Indonesia.Juru bicara Kemenkes dr. M. Syahril dalam keterangan pers ‘Perkembangan Acute Kidney Injury (AKI)’ Rabu, 19 Oktober 2022 menjelaskan bahwa Kemenkes melalui Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) telah membeli antidotum atau penawar dari luar negeri.Antidotum sendiri dinukil dari Media neliti via Baud et al., 1995 mendefinisikan sebagai obat yang mekanisme kerjanya telah ditentukan-yang mampu memodifikasi toksikokinetik atau toksikdinamik dari racun, dan yang pemberiannya kepada pasien yang teroksidasi dapat memberikan manfaat yang signifikan“ (De Garbino et al., 1997)."Untuk diberikan kepada pasien-pasien yang selama ini sedang dirawat, bukan hanya di RSCM tapi juga yang masih dirawat di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia," ujar dr. Syahril.Kemenkes melaporkan bahwa kematian akibat gangguan gagal ginjal akut di Indonesia sudah mencapai 99 kasus. Angka ini cukup tinggi yaitu sekitar 48 persen dari total kasus pada tahun 2022.“Dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen, angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional ginjal itu mencapai 65 persen,” katanya.Maka dari itu, Kemenkes membuat langkah awal sebagai bentuk gerakan penurunan fatalitas gangguan gagal ginjal pada anak dengan membeli obat penawar yang disebarkan ke seluruh Indonesia tersebut.Kemenkes juga telah menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Yankes tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis AKI pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).Tidak hanya itu, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut yang ditujukan kepada seluruh Dinas Kesehatan, Fasyankes, dan juga organisasi profesi kesehatan lainnya.