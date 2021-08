3 Berita Terpopuler Gaya: Vaksinasi Covid-19 pada Ibu Hamil Hingga Gejala Covid-19 pada Hewan

1. Kemenkes Beri Izin Vaksinasi Covid-19 pada Ibu Hamil

2. Ini Rahasia Gaya Hidup Hyun Bin yang Menginspirasi Hansol 'Korea Reomit'

3. Ini Gejala Covid-19 pada Hewan

(TIN)

Ibu hamil menjadi salah satu kelompok yang sangat berisiko apabila terpapar covid-19. Dalam beberapa waktu terakhir, dilaporkan sejumlah ibu hamil yang terkonfirmasi positif covid-19 mengalami gejala berat bahkan meninggal dunia.Upaya pemberian vaksinasi covid-19 dengan sasaran ibu hamil juga telah direkomendasikan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI).Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 2 Agustus 2021:Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) telah merekomendasikan pemberian vaksinasi covid-19 pada ibu hamil. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran HK.02.01/I/2007/2021 tentang Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil dan Penyesuain Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.Surat Edarana tersebut ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu pada tanggal 2 Agustus 2021.Dengan terbitnya aturan ini, Kemenkes menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi covid-19, agar segera memulai pemberian vaksinasi bagi ibu hamil terutama di daerah dengan tingkat penularan kasus covid-19 tinggi.Selengkapnya klik di sini Gaya hidup Hyun Bin yang modern dan dinamis ternyata diimbangi dengan minat berinvestasi. Tidak mengherankan jika Sinarmas Sekuritas menggandeng Hyun Bin dalam peluncuran SimInvest, platform investasi terbaru.Mengusung campaign “I Am An Investor”, Sinarmas Sekuritas menghadirkan aplikasi SimInvest sebagai platform investasi untuk nasabah ritel.Selengkapnya klik di sini Beberapa hari lalu kita mendengar tentang dua harimau Sumatra di Ragunan yang terkena covid-19. Kabar yang menggembirakan saat ini mereka sudah sembuh.Jadi, ini merupakan hal yang tak bisa diabaikan karena hewan pun dapat terinfeksi covid-19 dan juga memiliki gejala yang hampir mirip dirasakan manusia.Selengkapnya klik di sini