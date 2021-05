Jenis Minyak yang Paling Bagus untuk Memasak

(Mungkin minyak alpukat belum sefamiliar minyak lainnya, namun kamu bisa menemukannya via e-commerce alias pembelian melaui website penjualan. Foto: Dok. Instagram Aldi’s Buys/@aldisbuys)

(TIN)

Ada berbagai jenis minyak yang tersedia di pasaran dan tidak semua jenis minyak tersebut bisa digunakan untuk memasak.Beberapa jenis minyak, seperti minyak terhidrogenasi parsial menurut Sarah Crow lewat "The #1 Best Oil to Cook With, According to a Dietitian" via Eat This merupakan jenis yang bisa menyebabkan masalah kesehatan Untungya, ada satu jenis minyak yang tidak hanya enak tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Minyak tersebut adalah minyak alpukat.Ahli diet terdaftar Katrina Trisko, MS, RDN, CDN, mengatakan bahwa dalam hal memasak, minyak alpukat adalah pilihan yang paling baik.“Minyak alpukat sangat serbaguna karena rasanya yang ringan dan titik asap tinggi. Dengan rasa yang ringan terseut, kamu bisa menggunakannya sebagai pengganti minyak canola dalam memanggang, sebagai bahan dasar untuk saus buatan sendiri, atau digunakan untuk menumis,” jelas Trisko.Dan karena memiliki titik asap yang tinggi, minyak alpukat adalah minyak yang bagus untuk digunakan untuk memasak dengan suhu tinggi, seperti menggoreng, atau memanggang, menurut Trisko. Terlebih lagi, minyak alpukat memiliki beragam manfaat untuk kesehatan jantung."Minyak alpukat sangat bagus untuk digunakan karena mengandung kedua bentuk lemak tak jenuh yang sehat. Yaitu lemak tak jenuh tunggal, yang menyehatkan jantung, dan lemak tak jenuh ganda, yang penting untuk dikonsumsi. Lemak ini dibutuhkan untuk berbagai fungsi dalam tubuh kita, tetapi kita tidak bisa membuatnya sendiri," kata Trisko.Faktanya, menurut meta-analisis 2018 yang diterbitkan dalam The FASEB Journal, konsumsi alpukat dan minyak alpukat dikaitkan dengan peningkatan HDL-C atau kolesterol "baik".Temuan tersebut juga menemukan indikasi hubungan antara asupan minyak alpukat dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular.Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa minyak alpukat meningkatkan kemampuan subjek penelitian untuk menyerap karotenoid, sejenis pigmen alami yang biasa ditemukan pada buah dan sayuran berwarna kuning, oranye, dan merah.Studi telah mengaitkan konsumsi karotenoid dengan perbaikan penglihatan dan penurunan risiko kanker payudara dan prostat.