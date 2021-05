Secara Ilmiah, Nanas Terbukti Mampu Menurunkan Berat Badan

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Nanas merupakan salah satu buah-buahan yang cukup populer. Buah ini bisa dikonsumsi secara langsung, ditambahkan pada salad buah, sebagai pencuci mulut, bahkan smoothies.



Namun, tidak hanya memiliki rasa yang enak, nanas juga memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan. Di zaman kuno contohnya, buah tropis ini digunakan dalam budaya yang berbeda untuk tujuan pengobatan, terutama sebagai ekstrak yang dioleskan pada luka untuk mengurangi peradangan.



Sekarang, kita tahu nanas mengandung bromelain, enzim dengan sifat anti-inflamasi yang juga berpotensi melawan kanker. Dan berikut ini adalah berbagai manfaat dari nanas bagi kesehatan:

1. Mengandung nutrisi

Nanas kaya akan vitamin C yang berperan penting untuk kesehatan. Vitamin C memainkan peran penting dalam menyembuhkan luka, memproduksi protein, dan menyerap zat besi.



"Perlu juga dicatat bahwa satu cangkir nanas mengandung 8,3 miligram triptofan asam amino. Asam amino khusus ini adalah prekursor serotonin neurotransmitter yang meningkatkan suasana hati dan perasaan baik.” kata Colleen Christensen, seorang ahli diet terdaftar.

2. Melancarkan pencernaan

Bromelain dalam nanas dapat membantu pencernaan karena enzimnya memecah protein. Kandungan ini juga mengurangi peradangan di saluran pencernaan bagi mereka yang menderita penyakit radang usus. Plus, satu porsi nanas menawarkan 2,3 gram serat makanan, yang dapat membantu melancarkan pencernaan.



"Gabungan serat dan bromelain, mereka bekerja sebagai satu tim untuk mendorong pencernaan yang optimal," kata Deborah Malkoff-Cohen, ahli diet terdaftar dan ahli gizi bersertifikat di NYC Eat Well.

3. Membantu menurunkan berat badan

“Berkat kandungan serat dalam nanas, dapat membuatmu kenyang lebih lama, sehingga membantu upaya penurunan berat badan,” kata Christensen.



Meskipun ada penelitian terbatas tentang hubungan antara nanas dan penurunan berat badan pada manusia, sebuah studi tahun 2018 pada tikus menemukan bahwa, jus nanas menurunkan pembentukan lemak sekaligus meningkatkan pemecahan lemak.

4. Meningkatkan sistem imun

Kata Christensen, kandungan vitamin C dalam nanas juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C tidak hanya dapat mencegah infeksi tertentu tetapi juga dapat membantu mengobati beberapa, seperti infeksi sistemik dan pernapasan tertentu.



Sebuah studi tahun 2014 menemukan anak-anak usia sekolah dasar yang makan nanas kalengan mengalami lebih sedikit infeksi virus dan bakteri dibandingkan dengan mereka yang tidak memakannya.

(FIR)