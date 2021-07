3 Cara Pulihkan Anosmia akibat Covid-19

1. Membersihkan bagian dalam hidung

(Melatih indra penciuman bisa dicoba dengan menghidup berulang bau yang cukup menyengat seperti minyak kayu putih atau lemon, mawar, dan lainnya. Lakukan hal ini selama 20 detik, 2 kali sehari selama 3 bulan. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

2. Melatih indra penciuman

3. Menggunakan obat

Salah satu gejala yang muncul dari infeksi covid-19 adalah anosmia. Ini adalah kondisi ketika kemampuan indra penciuman hilang atau berkurang.Tentunya, tidak ada yang ingin kehilangan kemampuan ini. Makan dan minum jadi tidak enak, kamu juga bahkan tidak bisa mencium banyak hal seperti asap, parfum, ruangan dan lain-lain. Untuk itu, ada beberapa cara simpel untuk memulihkan anosmia ini seperti dikutip dari berbagai sumber.Dilansir dari National Health Service (NHS) - UK, gejala anosmia bisa terbantu dengan membersihkan bagian dalam hidung. Kamu hanya perlu untuk membilas bagian dalam hidung dengan larutan air garam.Menurut studi di Journal of the American Medical Association (JAMA) - “Olfactory Dysfunction in Covid-19 Diagnosis and Management” kamu juga perlu mencoba untuk melatih indra penciuman dengan cara menghirup berulang-ulang sesuatu bau yang menyengat seperti kayu putih, lemon, mawar dan lain-lain. Lakukan teknik ini selama 20 detik, 2 kali sehari selama minimal 3 bulan.Dikutip dari Healthline, penggunaan obat dekongestan dan antihistamin dapat mengatasi hidung yang tersumbat karena pilek, flu, alergi. Sejumlah dokter juga merekomendasikan obat steroid hidung untuk anosmia yang terjadi akibat covid-19.Bila anosmia disertai dengan gejala lain, maka penting melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis THT dan mengikuti protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.Saat ini pergi ke beberapa tempat seperti rumah sakit disarankan menggunakan masker medis. Kamu juga bisa mendobelnya dengan masker kain di bagian luarnya untuk proteksi prokes yang lebih maksimal.Bila anosmia merupakan satu-satunya gejala yang dialami, buatlah janji dengan dokter untuk mendapatkan saran pemulihan, dan ikuti prokes yang disarankan oleh dokter atau mencari alternatifnya melalui telemedicine.