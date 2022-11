Atlantic Council Global Food Security Forum Bahas Ketahanan Pangan Global di KTT G20

(Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Global Citizen Award dari Atlantic Council dalam acara Global Food Security Forum yang digelar di Kecak Ballroom, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 13 November 2022. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Atlantic Council Global Food Security Forum bersama dengan Gaurav & Sharon Srivastava Family Foundation, pada Minggu, 13 November 2022 membahas ketahanan pangan global.Dengan sambutan dari Presiden Joko Widodo sekaligus dengan adanya perhelatan besar G20 tahun ini pembahasan mengenai kerawanan pangan, membuahkan progres.“Penghambatan pasokan gandum oleh Vladimir Putin memberikan tekanan yang lebih besar pada masalah sistem pangan global yang selama ini terjadi di masa pandemi , dan mempercepat perubahan iklim,” kata CEO dari Atlantic Council Frederick Kempe.“Saya bangga Atlantic Council dapat berkumpul di KTT G20 bersama dengan Presiden dari negara tuan rumah, pembuat kebijakan dan para pakar, serta pemain musik dunia dalam menggaungkan pembicaraan masalah keamanan pangan di G20. Dan saya berterima kasih kepada mitra kami yang telah membuat acara ini sukses.”Atlantic Council Global Food Security Forum didukung oleh Gaurav & Sharon Srivastava Family Foundation, bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.Mengumpulkan para pemimpin ketahanan pangan skala internasional, regional, dan lokal, termasuk pejabat pemerintah, sektor privat, media, pakar akademis, dan pemimpin masyarakat sipil.“Saya senang dapat bergabung dengan Atlantic Council dalam menyelenggarakan pertemuan pemimpin global untuk menanggapi ancaman kerawanan pangan,” jelas Gaurav Srivastava, founder of the Gaurav & Sharon Srivastava Family Foundation.“Forum tingkat tinggi selama dua hari ini telah memperkuat kesadaran dan keinginan kita untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi dengan meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan global.”Selain sambutan dari Presiden Joko Widodo dan para Menteri, the Atlantic Council Global Food Security Forum turut menghadirkan Pemimpin Senat Mayoritas Amerika Serikat Chuck Schumer; Perwakilan Permanen Amerika Serikat untuk Badan PBB di Roma Cindy McCain; Senat dari Michigan dan Ketua Komite Agrikultur Senat untuk Amerika Serikat Deborah Stabenow; Menteri Infrastruktur Ukraina Oleksandr Kubrakov; Dewan Perwakilan Amerika Serikat dari New York Patrick Ryan.“Jutaan orang di dunia tengah menghadapi kelaparan akut sebagai akibat dari tingginya harga energi yang mendisrupsi sistem pangan,” jelas Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melalui sambutannya dalam forum terkait.“Indonesia adalah salah satu negara yang beruntung, namun kita tidak bisa mengacuhkan ancaman krisis pangan global. Saya bangga bisa mengambil bagian dalam forum penting ini untuk mengembangkan respons yang efektif.”Artis pemenang EGOT John Legend, US Air Force Band Pasific, dan musisi terkenal Sandhy Sandoro menutup acara dengan penampilannya.Topik dalam pertemuan ini mencakup pengamanan rantai pasokan pangan, inisiatif pendanaan ketahanan pangan global, inovasi dalam ruang ketahanan pangan, dan lain-lain.