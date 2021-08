5 Buah Tersehat yang Perlu Kamu Sering Konsumsi

1. Lemon

(Selain kandungan pektin yang bisa membantu menjaga kesehatan usus, mengonsumsi apel juga baik untuk membantu mengurangi risiko penyakit batu empedu. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Mengonsumsi buah secara rutin adalah hal yang perlu kamu jadikan kebiasaan. Meningkatkan konsumsinya adalah cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi risiko penyakit.Sumber menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayuran yang tinggi dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit jantung , kanker, peradangan, dan diabetes . Pastikan kamu memilih buah yang terbaik dan tentunya sesuai dengan seleramu.Dikutip dari Medical News Today, ada beberapa buah yang dianggap sebagai buah tersehat antara lain:Lemon adalah buah jeruk yang sering digunakan orang dalam pengobatan tradisional karena manfaatnya bagi kesehatan. Seperti buah jeruk lainnya, lemon mengandung vitamin C dan antioksidan lainnya.Antioksidan sangat penting untuk kesehatan manusia. Senyawa ini dapat membersihkan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel tubuh dan memicu penyakit, seperti kanker.Para peneliti percaya bahwa flavonoid dalam lemon dan buah jeruk lainnya memiliki sifat antibakteri, antikanker, dan antidiabetes.Stroberi adalah buah merah berair dengan kandungan air yang tinggi. Bijinya menyediakan banyak serat makanan per porsi. Stroberi mengandung banyak vitamin dan mineral yang menyehatkan.Perlu kamu ketahui bahwa buah ini juga mengandung anthocyanin, yaitu flavonoid yang dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Serat dan potasium dalam stroberi juga dapat mendukung kesehatan jantung.Dalam sebuah penelitian, perempuan yang makan tiga atau lebih porsi stroberi dan blueberry per minggu yang keduanya dikenal karena kandungan antosianinnya yang tinggi memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung daripada mereka yang asupannya lebih rendah.Apel adalah buah berserat tinggi, artinya memakannya dapat meningkatkan kesehatan jantung dan meningkatkan penurunan berat badan. Pektin dalam apel membantu menjaga kesehatan usus yang baik.Bahkan, penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara makan apel secara teratur dan risiko penyakit kardiovaskular, kanker tertentu, dan diabetes yang lebih rendah.Pisang terkenal dengan kandungan potasiumnya yang tinggi. Potasium ini membantu tubuh mengontrol detak jantung dan tekanan darah.Alpukat kaya akan asam oleat, lemak tak jenuh tunggal yang membantu menurunkan kadar kolesterol. American Heart Association menyatakan bahwa menjaga kadar kolesterol sehat dengan lemak sehat dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.Seperti pisang, alpukat juga kaya akan potasium. Mereka juga mengandung lutein, antioksidan yang penting untuk kesehatan mata dan kulit. Jadi, mau makan buah yang mana hari ini? Upayakan makan berbagai jenis buah ya karena kandungan yang baik untuk kesehatan tubuh.