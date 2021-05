Strain Covid-19 Paling Bermutasi di Dunia

Para ilmuwan masih kurang informasi

Varian covid-19 yang diduga lebih bermutasi daripada jenis lainnya telah ditemukan di Tanzania. Para peneliti menyebutkan bahwa mutasi ini jauh berbeda dibandingkan dengan virus asli dari Wuhan.Mengutip Sam Blanchard melalui "World's 'most mutated' Covid strain with 34 genetic alterations is found in Angola in travellers from Tanzania" via Daily Mail menulis bahwa, temuan ini pertama kali diambil dari tiga traveler yang diuji di bandara Angola setelah terbang dari Tanzania pada pertengahan Februari silam.Para peneliti memeriksa sampel di laboratorium dan menemukan bahwa virus tersebut memiliki 34 perubahan, 14 diantaranya ada pada protein ‘spike’ (yang berbentuk seperti paku-paku yang menancap pada permukaan virus) yang digunakannya untuk menempel pada sel manusia dan menyebabkan penyakit.Sebagai perbandingan, varian Kent memiliki 17 perubahan genetik yang signifikan dengan 8 perubahan genetik. Strain Afrika Selatan bahkan lebih sedikit.Dia menggambarkan strain ini, yang dikenal sebagai A.VOI.V2 sebagai 'garis keturunan A paling beragam yang pernah dipaparkan’. Garis keturunan A adalah keturunan langsung dari jenis virus asli Wuhan “Jika dibandingkan dengan varian lain yang menjadi perhatian dan varian yang menarik, ini adalah yang paling berbeda,” ujar profesor Tulio de Oliveira, yang menemukan varian tersebut.Untuk memutuskan apakah itu lebih berbahaya daripada strain yang sudah ada. Dan tidak mungkin untuk mengetahui seberapa luas penyebarannya karena mereka belum cukup melakukan pengujian dan pengambilan sampel genetik di sub-Sahara Afrika.Profesor de Oliveira menerbitkan penemuannya bersama rekan-rekannya di Universitas KwaZulu-Natal di Durban, Afrika Selatan, Kementerian Kesehatan Angola, Pusat Afrika untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dan universitas di Rio de Janeiro, Oxford dan Cape Town.