Mau Tahu Bagaimana Pelayanan bagi Pasien Covid-19? Begini Alurnya

1. Positif covid-19 tidak bergejala

2. Positif covid-19 dengan gejala sakit ringan-sedang

3. Pasien positif covid-19 dengan gejala sakit berat

(Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Layanan alih rawat non isolasi

Dikeluarkannya surat pernyataan selesai pemantauan

Kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis

(TIN)

"Sis, si A ternyata positif covid-19 lho.. Terus mesti gimana tuh?" pasti banyak pertanyaan yang mirip seperti itu. Walaupun informasi mengenai covid-19 sudah banyak, namun ada kalanya ketika panik kita bingung dan seperti clueless tentang pengetahuan alur pelayanan covid-19 dari pemerintah.Diambil dari laman resmi Kemenkes menyebutkan, jika seseorang dari zona merah atau sehabis kontak dengan pasien positif covid-19 termasuk suspek yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab.Dan jika hasilnya positif, penatalaksanaan pasien dilakukan berdasarkan gejala, atau tanpa gejala yang dialami.Prof. Kadir selaku Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan memaparkan pasien yang konfirmasi positif covid-19 kemungkinan tidak mengalami gejala dan mengalami gejala sedang atau sakit berat, tidak semua pasien pelayanannya sama.- Penanganan pasien positif covid-19 yang tidak bergejala akan diimbau untuk isolasi mandiri di rumah atau di RS Darurat- Isolasi minimal 10 hari sejak ditegakkan diagnosis. Setelah isolasi 10 hari maka pasien dinyatakan selesai isolasi- Pasien positif covid-19 dengan gejala sakit ringan-sedang diimbau untuk isolasi mandiri di rumah, RS Darurat, RS, maupun RS Rujukan Covid-19- Isolasi minimal 10 hari sejak munculnya gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan. Setelah itu pasien dinyatakan selesai isolasi- Pasien positif covid-19 dengan gejala sakit berat akan diisolasi di rumah sakit atau rumah sakit rujukan- Pasien diisolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan- Pasien akan dilakukan lagi tes swab jika hasilnya negatif maka pasien akan dinyatakan sembuhMasih dalam sumber yang sama disebutkan, dalam pelayanan pasien positif covid-19 ada layanan alih rawat non isolasi. Layanan tersebut diperuntukkan bagi pasien yang sudah memenuhi kriteria selesai isolasi, tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid, co-insiden, dan komplikasi Proses alih rawat diputuskan berdasarkan hasil assessment klinis yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan sesuai standar pelayanan atau standar prosedur operasional.Bagi pasien yang diisolasi di rumah sakit, RS Darurat, maupun di RS Rujukan Covid-19 dapat dipulangkan berdasarkan pertimbangan dokter penanggung jawab pasien karena adanya perbaikan klinis, comorbid teratasi, dan/atau follow up PCR menunggu hasil.Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh, apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi, dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh dokter penanggung jawab pasien."Pasien konfirmasi dengan gejala berat dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up RT-PCR persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus covid-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi (tidak menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil assessmen yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien," jelas Prof. Kadir.Sementara itu, pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut:1. Hasil assesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukan perbaikan, yang dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang2. Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit covid-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasienDPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam rangka masa pemulihan. Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang sudah dipulangkan, tetap melakukan isolasi mandiri minimal tujuh hari.Hal ini dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala covid-19, dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan.