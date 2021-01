MGN SUMMIT 2021: Menanti Vaksin Merah Putih

(FIR)

Di tengah pandemi covid-19 yang masih terus terjadi, pengembangan vaksin menjadi sesuatu yang terus dinantikan. Dengan adanya vaksin, diharapkan bisa menghentikan penyebaran covid-19. Indonesia sendiri melakukan pengembangan vaksin yang diberi nama Vaksin Merah Putih.Vaksin ini dikembangkan oleh Lembaga Biomolekuler Eijkman. Saat ini perkembangan vaksin tersebut sudah mencapai kemajuan 60 persen dari skala laboratorium.Prof Amin Soebandrio, sebagai Kepala Eijkman menyebutkan bahwa, saat ini proses pengembangan vaksin sedang dalam proses mengisolasi dan mengkarakterisasi protein rekombinan yang sudah didesain.Sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, bibit vaksin Merah Putih akan diserahkan ke PT. Bio Farma dalam kurun waktu hingga maret 2021. Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Eijkman berbasis sub unit protein rekombinan dan menggunakan isolat virus SARS-CoV-2 penyebab covid-19 yang bersirkulasi di Indonesia. Uji klinis fase satu pada manusia akan bisa dilakukan pada trimester kedua 2021.Hal ini menjadi salah satu concern yang akan dibahas dalam Media Group News Summit: Indonesia 2021 (MGN Summit), yang mengusungnya dengan tema Sustainable Energy: Green and Clean pada 27-28 Januari 2021.Tema ini nantinya akan dimoderatori oleh Ketua Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Adapun narasumber dan panelis di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Doni Monardo, serta Direktur Utama Biofarma Honesti Baasyir. Selain itu akan ada pula perwakilan WHO untuk Indonesia, DR.N. Paranietharan.MGN Summit: Indonesia 2021 merupakan sebuah hybrid event. Acara ini menggabungkan konsep off air dan online yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Dalam setiap sesinya, hadir beberapa pembicara dari perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan para ahli.Salah satu elemen penting dari MGN Summit ini adalah paparan hasil survei dari News Research Centre (NRC) Media Group News. Survei dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Tanah Air. Survei akan menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit.Empat hal yang disoroti dalam survei, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan pariwisata. Di luar empat tema besar itu, MGN Summit juga akan membahas permasalahan terkini, terutama antisipasi dampak gelombang covid-19.