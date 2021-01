Termasuk Mencegah Penuaan, Ini Manfaat Goji Berry untuk Kesehatan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Selama lebih dari 2.000 tahun, goji berry menjadi salah satu bahan yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Buah ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan, serta digunakan dalam masakan tradisional.



"Kamu bisa mendapatkan goji berry dalam bentuk kering, bubuk, dan jus," ujar Umadevi Naidoo, MD, direktur psikiatri nutrisi dan gaya hidup di Massachusetts General Hospital.



Dan berikut ini adalah beberapa manfaat dari goji berry melansir The Healhty:

1. Kaya akan vitamin C

"Goji berry sangat tinggi vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang digunakan oleh tubuh untuk membuat kolagen (struktur yang menjaga kulit tetap halus dan bebas garis)," kata Emmaline Rasmussen, RDN, ahli gizi di Chicago.



"Hal Ini juga mendukung sistem kekebalan dan membantu penyerapan zat besi," catat National Institutes of Health.



Goji berry juga dikemas dengan karotenoid. Yaitu senyawa nabati yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A mendukung kesehatan kulit dan mata Anda.



"Dan karena juga dikemas penuh antioksidan, goji berry bisa menjadi bagian dari diet anti-inflamasi yang sehat,” kata Rasmussen.

2. Membantu mencegah penuaan

Goji berry memiliki skor antioksidan total lebih tinggi dari aprikot, jeruk bali, kiwi, mangga, melon, dan persik.



"Goji berry kaya akan antioksidan, senyawa yang membantu menetralkan radikal bebas, yang merupakan molekul berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan sel," kata Dr Naidoo.



Meskipun goji berry merah cenderung lebih banyak tersedia. Kamu dapat menemukan goji berry hitam di toko-toko khusus, ataupun secara online.



"Sementara goji berry hitam memiliki lebih banyak antioksidan dibandingkan dengan merah, meskipun goji berry merah memiliki lebih banyak karotenoid," menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Chemistry Central Journal pada 2017.

3. Menjaga kesehatan mata

"Goji berry mengandung zeaxanthin, yang merupakan bioaktif yang dikenal sebagai karotenoid dan ditemukan dalam konsentrasi tinggi di goji berry," kata Dr Naidoo.



Zeaxanthin adalah antioksidan yang menurut penelitian melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya. Mengonsumsi zeaxanthin dapat membantu melindungi mata dari kondisi kebutaan yang disebut degenerasi makula terkait usia.

4. Menurunkan gula darah

Berdasarkan studi di Medicinal Chemistry pada 2015 dalam sebuah uji coba kecil menyatakan, penderita diabetes yang mengonsumsi suplemen yang terbuat dari karbohidrat goji berry tertentu dua kali sehari, selama tiga bulan memiliki kadar gula darah yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol.



Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji khasiatnya. Demikian pula untuk mengetahui apakah buahnya saja sudah cukup manjur untuk membantu menurunkan gula darah.

(FIR)