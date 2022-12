Musim Hujan Melanda, Konsumsi 8 Buah Ini Supaya Tetap Sehat

1. Pir si kaya serat

Saat musim hujan tiba, cuaca dingin pun melanda. Untuk menghindari terserang penyakit musiman seperti influenza, makanan bergizi diperlukan. Jangan lupakan juga buah-buahan.Menurut Departemen Pertanian AS (USDA), penting untuk mengonsumsi buah-buahan ini untuk mendukung sistem kekebalan dan kesehatan secara keseluruhan.Menurut MedlinePlus, sejauh menyangkut kekebalan, vitamin C adalah nutrisi terbaik untuk melawan pilek dan penyakit musim dingin dan buah jeruk penuh dengan itu.“Vitamin C mencegah 'eskalasi'. Jadi, itu bisa mencegah pilek berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, seperti bronkitis atau pneumonia,” ujar Marie Ruggles, RD, ahli diet-nutrisi terdaftar. Nah, buah-buahan berikut, baik untuk dimakan selama udara dingin.Ruggles mengatakan serat pada buah pir penting untuk sistem kekebalan karena mendorong bakteri baik untuk berkembang. "Semakin banyak serat yang kita konsumsi, akan meningkatkan populasi sel kekebalan," ujar Ruggles. Serat meningkatkan rasa kenyang, yang dapat mencegah makan berlebihan, begitu yang dilansir dari Everyday Health.Merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, dengan 78,9 miligram (mg) dalam satu cangkir, menurut USDA. Buah tropis juga memiliki manfaat kesehatan lainnya, termasuk aktivitas anti-inflamasi dan antioksidan melawan penyakit dan manfaat bagi sistem saraf dan pencernaan.Tinjauan sebelumnya menemukan cranberry dapat membantu menurunkan kadar kolesterol serta risiko penyakit arteri koroner. Dan mereka adalah sumber vitamin C yang baik, dengan 14 mg dalam cangkir cangkir cranberry mentah utuh.Buah Asia ini merupakan sumber vitamin A yang baik, dengan 138 mikrogram (mcg) dalam satu buah. Vitamin A dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan membantu melindungi tubuh dari penyakit infeksi, menurut sebuah ulasan. Ini penting untuk kekebalan penghalang, seperti selaput lendir kita di tenggorokan dan paru-paru.Satu jeruk mengandung hampir 82 mg vitamin C, menjadikannya sumber vitamin yang sangat baik. Tapi hindari jus buah, karena jus umumnya mengandung gula tambahan dan menghilangkan beberapa nutrisi penting seperti serat.Menurut penelitian sebelumnya, sumber vitamin C sangat baik dan mengandung lycopene, di mana memiliki sifat antioksidan dan dapat berperan dalam membantu mengurangi risiko jenis kanker tertentu. Utamanya kanker prostat.Buah ini sumber serat yang sangat baik, sumber vitamin C, dan kaya akan vitamin K. Vitamin K berkontribusi pada pembekuan darah dan meningkatkan kesehatan tulang dalam tubuh. Itu juga berharga karena sifat antioksidan dan antimikroba, yang dapat meningkatkan bakteri usus yang baik dan kesehatan kulit.Ruggles merekomendasikan menikmati kiwi saat sarapan. “Ini cara yang bagus untuk memulai vitamin C dan mulai memperkuat kekebalan sejak awal hari,” ujarnya. Kiwi juga merupakan sumber vitamin K yang sangat baik. Fakta menyenangkan, kamu dapat menikmati buah ini dengan kulitnya. Pasalnya, kulit kiwi meningkatkan kandungan seratnya hingga 50 persen.