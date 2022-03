3 Berita Terpopuler Gaya: Sub Varian BA.2 Lebih Cepat Menular Hingga Pandemi Picu Obesitas

1. Terdeteksi 252 Kasus di Indonesia, Sub Varian BA.2 Lebih Cepat Penularannya Ketimbang Omicron

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan terkait varian BA.2 sebenarnya Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) sudah mendeteksi varian ini."Kalau kita lihat jumlah varian BA.2 yang saat ini sudah kita deteksi itu sekitar 252 varian BA.2," papar dr. Nadia.Jadi, seberapa menular BA.2? Omicron lebih menular daripada Delta, varian yang menjadi dominan secara global pada pertengahan tahun lalu, dan subvarian baru ini sangat menular. Sebagai contoh di Denmark, di mana sub varian BA.2 ini dengan cepat menyebar di masyarakat.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Rabu, 2 Maret 2022:Seperti kita ketahui saat ini bahwa Varian Omicron menjadi varian yang mendominasi kasus covid-19 di berbagai negara. Akan tetapi varian tersebut terus melakukan mutasi. Dan yang terbaru adalah adanya sub varian Omicron yang disebut dengan BA.2.“Terkait varian BA.2 sebenarnya kita sudah mendeteksi varian ini. Kalau kita lihat jumlah varian BA.2 yang saat ini sudah kita deteksi itu sekitar 252 varian BA.2,” ungkap Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Jadi, bagaimana cepatnya penularan sub varian BA.2?Selengkapnya klik di sini Pada masa pandemi seperti sekarang, tidak jarang kamu merasa kewalahan atau burnout dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan setiap hari. Mulai dari mengurus keluarga, pekerjaannya, bahkan mengurus dirinya sendiri.“Pandemi ini memang membuat kita belajar banyak hal. Salah satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membagi energi untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan pada hari itu,” kata Vera Itabiliana, Psikolog Keluarga, dalam Launch Event OUR in One, pada Rabu, 2 Maret 2022.Menurut Vera, agar moms tidak stres di masa pandemi seperti sekarang, maka yang perlu dilakukan adalah fokus pada tugas-tugasnya hari itu.Selengkapnya klik di sini Salah satu dampak pandemi covid-19 dari segi kesehatan adalah peningkatan jumlah obesitas pada masyarakat. Peningkatan kasus obesitas ini harus diperhatikan mengingat obesitas bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan lainnya. Mulai dari diabetes, stroke, hingga penyakit jantung.“Terkait dengan peningkatan prevalensi obesitas pada saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi, angka pastinya kita belum dapatkan secara nasional,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Elvieda Sariwati, dalam Peringatan Hari Obesitas Sedunia, pada Rabu, 2 Maret 2022.Selengkapnya klik di sini