Manfaat Berjalan-jalan setelah Makan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Berjalan adalah aktivitas sederhana yang tidak melelahkan namun bisa membakar cukup banyak kalori. Intensitas dan jarak yang kamu tempuh berperan penting untuk menentukan hasilnya.



Dikutip dari Medical News Today, penelitian bahkan menyarankanmu untuk berjalan kaki singkat setelah makan. Cara ini dianggap memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Berikut manfaatnya yang perlu kamu ketahui:

1. Mengurangi gas dan kembung

Menurut Studi yang dilakukan pada 2020, olahraga harian moderat memperbaiki gejala seperti gas. Temuan mereka menunjukkan bahwa orang dapat mengurangi gejala mereka hingga 50% ketika mereka meningkatkan jumlah langkah harian mereka dari 4.000 menjadi 9.500. Para peneliti menyarankan bahwa saat tubuh bergerak, itu merangsang sistem pencernaan. Ini membantu perjalanan makanan.

2. Mengatur gula darah

Menurut studi yang dilakukan pada 2018, waktu berjalan memengaruhi glukosa darah postprandial, atau kadar gula darah pasca makan. Temuan menunjukkan bahwa berjalan kaki singkat setelah makan menurunkan kadar glukosa darah lebih banyak daripada berjalan kaki sebelum makan.

3. Memperbaiki tidur

Olahraga teratur, dalam bentuk apa pun, dapat membantu meredakan insomnia. Latihan ini bisa termasuk berjalan.



Penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, olahraga teratur bisa sama efektifnya dengan obat insomnia. Satu studi yang lebih tua menunjukkan bahwa pada orang dewasa, olahraga teratur jangka panjang secara signifikan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan mereka untuk tertidur.



Namun, berjalan-jalan santai setelah makan malam juga dapat bermanfaat bagi orang yang tidak mengalami insomnia. Melakukan aktivitas aerobik dalam jumlah sedang meningkatkan jumlah gelombang lambat, atau tidur nyenyak yang didapat seseorang di malam hari.

4. Menurunkan tekanan darah

Aktivitas fisik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol LDL, yang baik untuk kesehatan jantung. Ini melindungi terhadap penyakit jantung dan stroke.



Untuk kesehatan jantung yang optimal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan agar orang mendapatkan 30 menit latihan intensitas sedang setidaknya 5 hari per minggu. Kamu dapat dengan mudah mencapai ini dengan berjalan kaki 30 menit setelah makan, atau tiga kali jalan kaki 10 menit setelah sarapan, makan siang, dan makan malam.



Tapi apapun manfaat yang kamu dapat, pastikan beri jarak antara selesai kamu makan dengan berjalan. Sebab, jika dilakukan dalam kondisi yang berdekatan, tidak baik juga untuk pencernaan.

(FIR)