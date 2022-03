3 Berita Terpopuler Gaya: Omicron BA.2 Hingga Sepenggal Cerita Para Petugas Kremasi

1. Akankah Omicron BA.2 Jadi Varian Dominan Berikutnya?

2. 7 Cara Buat Kopi Terbaik ala Barista

3. Sepenggal Cerita Para Petugas Kremasi di Krematorium Cilincing DKI Jakarta

(TIN)

Para ilmuwan menurut hasil yang telah dinukil dari Medical News, telah mengungkapkan bahwa Omicron memiliki tiga sub-garis keturunan, yang meliputi BA.1 (B.1.1.529.1), BA.2 (B.1.1.529.2), dan BA.3 (B.1.1.529.3).Dan dibandingkan dengan strain SARS-CoV-2 asli, Omicron BA.1 memiliki total 60 mutasi pada protein non-struktural (NSP3) dan protein struktural termasuk protein spike (S), envelope, membran, dan nukleokapsid.Di antara 60 mutasi, 30 terletak di wilayah S, yang merupakan target antigenik utama antibodi yang dihasilkan melalui vaksinasi atau infeksi alami.Dengan seperti itu akankah Omicron BA.2 menjadi varian dominan berikutnya? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 6 Maret 2022:Wabah yang cepat dari sindrom pernapasan akut yang parah coronavirus-2 (SARS-CoV-2) telah mengakibatkan pandemi penyakit coronavirus 2019 (covid-19).Sejak kemunculannya pada 2019, SARS-CoV-2 telah berevolusi karena beberapa mutasi genom. Varian SARS-CoV-2 yang baru muncul telah diklasifikasikan sebagai varians of concern (VOC) atau varians of interest (VOI) sesuai dengan virulensi dan penularannya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Varian SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) pertama kali dilaporkan dari Afrika Selatan dan kemudian diklasifikasikan sebagai VOC oleh WHO.Selengkapnya klik di sini Meski rasanya pahit, orang yang terbiasa meminum kopi sehari-hari akan bisa menemukan kelezatan dan keunikan rasanya. Dan secangkir kopi yang sempurna adalah yang kamu nikmati.Begitulah yang dikatakan Areli Barrera de Grodski, salah satu pemilik kedai kopi Little Waves Coffee Roasters dan Cocoa Cinnamon di Durham, North Carolina.Membuat kopi pun ternyata ada teknik khusus dalam menyeduhnya. Namun kenyataannya, sebagian besar barista setuju bahwa menyeduh kopi yang enak dapat dilakukan dengan metode dan alat apa pun yang kamu miliki.Selengkapnya klik di sini Menyadur dari YouTube channel "Telusur", kami berusaha menggali bagaimana pak Agus dan Boril menjalani pekerjaan mereka dalam tempat kremasi di Krematorium Cilincing Jakarta.Pak Agus dan Boril mempunyai cerita unik dan cukup menarik selama menjalani pekerjaan mereka. Salah satunya adalah beberapa cerita misteri dan horor yang dilalui. Jadi, bagaimana cerita menarik mereka?Selengkapnya klik di sini