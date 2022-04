3 Berita Terpopuler Gaya: Varian Omicron XE Hingga Dampak Long Covid pada Anak

1. Varian Omicron XE, Si Mutan Baru yang Kemungkinan Paling Menular

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan tentang varian baru 'XE' dari virus korona, yang menurut laporan diklaim sebagai jenis yang paling menular.Varian baru ini merupakan strain rekombinan, artinya merupakan hibrida mutan dari dua varian Omicron versi sebelumnya, BA.1 dan BA.2, yang menyebar ke seluruh dunia saat pertama kali menjadi varian yang menjadi perhatian.Menurut laporan, varian baru 10 persen lebih mudah menular daripada subvarian BA.2, yang sejauh ini paling menular. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 3 April 2022:Menurut laporan WHO, BA.2, yang merupakan subvarian dari strain Omicron, adalah strain virus yang paling dominan, menjadi 86 persen dari semua kasus berurutan yang dikaitkan dengan varian baru XE.Sebelumnya, WHO mengeluarkan laporan yang menguraikan temuan awal mereka tentang varian baru yang berpotensi menjadi perhatian ini.Laporan itu mengatakan, "Rekombinan XE (BA.1-BA.2), pertama kali terdeteksi di Inggris pada 19 Januari dan lebih dari 600 sekuens telah dilaporkan dan dikonfirmasi sejak itu. Namun temuan ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut."Selengkapnya klik di sini Pilea peperomioides, atau "tanaman uang Cina". Berasal dari daerah berbatu di Cina selatan. Peperomioides Pilea juga memiliki berbagai nama lain, termasuk tanaman panekuk, tanaman koin, dan bahkan tanaman UFO karena daunnya yang berbentuk bulat.Orang-orang memilih tanaman ini karena daunnya yang berbentuk bulat, dan juga dianggap sebagai tanaman yang beruntung dan menarik kekayaan di fengsui."Banyak di ruang tanaman beralih menggunakan tanaman koin sebagai nama umum yang lebih dapat diterima secara budaya untuk Pilea peperomioides," jelas Leslie F. Halleck, ahli hortikultura profesional bersertifikat, penulis Gardening Under Lights, Plant Parenting, and Tiny Plants, dan instruktur hortikultura ekstensi UCLA.Selengkapnya klik di sini Sebagian besar anak-anak dengan infeksi covid-19 memiliki gejala ringan atau tidak memiliki gejala sama sekali. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) mengatakan siapa pun yang pernah menderita covid-19 - bahkan jika penyakitnya ringan bisa mengalami efek long covid.Sebelum jatuh sakit, anak-anak yang dilihat Danilo Buonsenso di Rumah Sakit Universitas Gemelli di Roma, Italia, terlihat lincah dan aktif. Sebagian besar bermain olahraga dan mengambil bagian dalam kegiatan sepulang sekolah.Tapi kemudian mereka tertular covid-19, beberapa bulan setelah mereka tampaknya pulih dari infeksi virus awal, anak-anak terus berjuang dengan berbagai gejala yang membuat mereka tidak dapat kembali ke kehidupan normal mereka.Selengkapnya klik di sini