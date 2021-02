Setahun Covid-19, Begini Perjalanan Vaksin di Indonesia

Foto: AFP

Jakarta: Pandemi covid-19 di Indonesia sudah berlangsung sekitar setahun lamanya. Siapa yang menyangka, dulu banyak dari kita sudah berserah menghindari virus hanya dengan menerapkan protokol kesehatan.



Seiring waktu berjalan, banyak para peneliti melakukan studi demi bisa mencari vaksin covid-19. Lalu seperti apa perjalanan vaksin covid-19 hingga kini sudah diberikan oleh sebagian warga Indonesia?

Menyebarnya virus korona baru (31 Desember 2019)

Pada 31 Desember 2019, komisi Kesehatan Kota Wuhan, Tiongkok, melaporkan sekumpulan kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei. Virus korona baru akhirnya teridentifikasi berdasarkan paparan dari WHO. Dari sini, virus mulai menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.



Masuk awal 2020, pengembangan vaksin telah dipercepat melalui kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dalam industri farmasi multinasional dan antar pemerintah.

Desakan dunia untuk vaksin (Februari 2020)

Pada Februari 2020, WHO mengatakan tidak mengharapkan vaksin untuk melawan sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS?CoV?2). Sementara vaksin baru akan tersedia dalam waktu kurang dari 18 bulan. Namun, virus terus berkembang pesat sehingga vaksin diminta segera hadir dalam waktu yang lebih cepat.



Dikutip dari WHO, ketika itu lebih dari 210 kandidat vaksin sedang dalam tahap pengembangan. Dari jumlah tersebut, setidaknya 48 calon vaksin sedang dalam uji coba pada manusia.



Sekitar 10 berada dalam uji coba fase III. Ada beberapa lainnya yang sedang dalam tahap I / II, yang akan memasuki tahap III dalam beberapa bulan mendatang.

Persaingan vaksin covid-19 (Maret 2020)

Masih mengutip dari WHO, ada empat kandidat vaksin memasuki evaluasi manusia pada Maret, antara lain vaksin LNP-encapsulated mRNA yang dikembangkan Moderna dan NIAID, Vaksin ChAdOx1-S yang dikembangkan Universitas Oxford dan AstraZeneca, vaksin inactivated SARS-CoV-2 yang dikembangkan Sinovac, dan vaksin Ad5-nCoV yang dikembangkan CanSino Biological Inc dan Beijing Institute of Biotechnology.

Vaksin di Indonesia (12 Oktober 2020)

Pemerintah Indonesia sedang melakukan finalisasi pembelian vaksin Covid-19 dari tiga perusahan. Ada tiga kandidat vaksin yang akan dipakai di Indonesia antara lain vaksin sinovac, vaksin sinopharm, dan vaksin cansino.



Menurut Dirjen P2P, dr. Achmad Yurianto, Kementerian Kesehatan bersama dengan seluruh perlengkapan perangkapnya, termasuk di antaranya Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Idonesia, BPOM, Kementerian Agama, Bio Farma bertemu dengan beberapa produsen pasien yang sudah menyelesaikan Uji klinis fase 3.



“Kita ingin mencari vaksin yang bisa digunakan secara aman untuk penduduk kita. Aman dalam dua perspektif yaitu satu perspektif manfaat terhadap pencegahan untuk menjadi sakit yang kedua adalah perspektif aman dalam sisi kehalalan,” ujar dr. Yurianto dalam sebuah pernyataan ketika itu.

Menkes Terawan Teken Vaksin untuk Indonesia (3 Desember 2020)

Pemerintah telah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang bakal digunakan di Indonesia. Keputusan itu diteken Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.



Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9.860 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19). Keenam jenis vaksin itu adalah vaksin Merah Putih, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd.

Vaksin Sinovac untuk Indonesia (6 Desember 2020)

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac waktu itu diuji klinis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Laporan Medcom, 11 Januari 2021, vaksin covid-19 produksi Sinovac, Tiongkok, yang melewati uji klinik di Indonesia mendapat angka efikasi atau kemampuan mencegah penyakit 65,3 persen.



Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni minimal efikasi vaksin 50 persen. Angka itu menunjukkan harapan vaksin mampu untuk menurunkan timbulnya penyakit covid-19 hingga 65,3 persen.



Akhirnya, pemerintah menerima vaksin Sinovac tahap pertama sebanyak 1,2 juta dosis. Tepatnya pada 6 Desember 2020.

Sinovac tiba di Indonesia (31 Desember 2020)

Sebanyak 1,8 juta vaksin covid-10 dari sinovac telah tiba di tanah air. Ini adalah vaksin covid-19 tahap kedua.

Vaksin Tahap Ketiga (12 Januari 2021)

Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Covid-19 asal Tiongkok, Sinovac tiba di Indonesia dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Ini adalah vaksin covid-19 tahap ketiga.

Program Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia (13 Januari 2021)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin covid-19. Disusul beberapa public figure seperti dr. Reisa Broto Asmoro dan selebriti Raffi Ahmad ikut disuntik vaksin covid-19.

