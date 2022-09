3 Berita Terpopuler Gaya: Manfaat Bawang Merah Hingga Makanan yang Bisa Kurangi Kelelahan

1. Hebat, Ternyata Bawang Bisa Turunkan Kadar Gula Darah Hingga 50 Persen

2. Mata Ikan Muncul di Kaki? Ini Penyebab dan Cara Mengobatinya

3. Tingkatkan Energi dan Kurangi Kelelahan dengan Konsumsi 5 Sumber Vitamin B12

(TIN)

Orang dengan diabetes tipe 2 tidak dapat memproduksi insulin yang cukup dari pankreas mereka untuk mengatur gula darah, yang berarti bahwa gula darah mereka dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi.Namun begitu, para ilmuwan berhasil mengungkapkan bahwa ada satu sayuran (biasa kita gunakan sebagai bumbu dalam sayuran) yang bisa menurunkan kadar gula darah bagi para pasien diabetes.Temuan ini telah dipresentasikan pada pertemuan tahunan ke-97 The Endocrine Society di San Diego di mana mereka menyatakan bahwa ekstrak umbi bawang dapat sangat menurunkan gula darah tinggi dan kadar kolesterol total, bila diberikan bersama obat antidiabetes metformin.Tidak tanggung-tanggung, para ilmuwan tersebut menyatakan kalau penurunan itu bisa mencapai 50 persen. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 4 September 2022:Penulis utama studi Anthony Ojieh dari Delta State University di Abraka, Nigeria, mengatakan, “Bawang murah, tersedia di mana-mana, dan telah digunakan sebagai suplemen nutrisi. Ini memiliki potensi untuk digunakan dalam mengobati pasien dengan diabetes.” Hal ini disampaikan seperti yang berhasil dikutip dari laman Independent.Sebelum menyatakan itu semua, mereka telah menguji teori tersebut pada tikus. Para peneliti menguji teori tersebut pada tikus.Secara total, tiga kelompok tikus dengan diabetes yang diinduksi secara medis diberi berbagai dosis ekstrak bawang untuk melihat apakah itu akan meningkatkan efek obat. Dosisnya adalah 200 mg, 400 mg, dan 60 mg per kilogram berat badan.Selengkapnya klik di sini Mata ikan atau dikenal juga dengan sebutan clavus adalah penebalan kulit yang diakibatkan tekanan atau gesekan secara berulang. Mata ikan bisa terjadi di bagian tubuh mana saja, namun yang paling sering di bagian kaki.Mata ikan berbentuk bulat dan terdapat bagian inti yang keras. Biasanya diiringi dengan peradangan di area kulit dan bisa mengakibatkan infeksi dan nyeri. Namun, kondisi pada umumnya tidak serius.Selengkapnya klik di sini Meski memainkan peran penting dalam membantu sel-sel untuk melindungi saraf, vitamin B12 tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh.Ahli diet terdaftar Nichola Ludlam-Raine menjelaskan bahwa vitamin B12 membantu tubuh kita melepaskan energi dari makanan, menjaga sistem saraf tetap sehat dan membantu membuat sel darah merah, yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.Lantas, apa yang terjadi bila seseorang kekurangan vitamin B12? Menurut National Institute of Health, gejala kekurangan vitamin B12 dapat mencakup semburat kuning pucat pada kulit, lidah yang sakit dan merah, lekas marah, depresi, penglihatan terganggu, sariawan dan kesemutan.Selengkapnya klik di sini