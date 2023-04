6 Cara Makan yang Benar untuk Menghindari Penyakit Kronis

1. Makanan utuh yang tidak diolah

(Antioksidan dan anti-inflamasi yang terkandung pada tempe mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Makan protein yang cukup

3. Hindari makanan yang bikin meradang

4. Batasi gula dan karbohidrat

5. Pengaturan waktu makan yang tepat

6. Makan dengan penuh perhatian

Pola makan adalah fondasi kesehatan seseorang. Makanan yang kita konsumsi digunakan untuk menggantikan sel-sel tua di setiap jaringan tubuh yang terus menerus dibuang.Protein dan nutrisi penting lainnya sangat penting untuk fungsi tubuh seperti produksi energi dan produksi neurotransmitter otak yang mengatur suasana hati dan fungsi mental.Dalam bukunya, Health, Inc., Mugdha membagikan studi kasus 10 orang yang setelah bertahun-tahun menderita, menjalani peningkatan kesehatan yang mengubah hidup berkat kekuatan nutrisi fungsional.Untuk membalikkan gangguan kesehatan kronis yang sulit diobati secara permanen, nutrisi fungsional menggabungkan pengujian medis mutakhir.Untuk menyembuhkan pasien secara holistik dan memulihkan kesehatan mereka, perawatannya bebas obat dan memanfaatkan segalanya mulai dari perubahan pola makan dan gaya hidup serta terapi hingga obat-obatan nabati dan program detoksifikasi.Dan ada sejumlah poin penting yang perlu diingat untuk nutrisi yang tepat, menurut rangkuman dari Times of India.Cobalah makan makanan dalam bentuk utuh dan alami dan hindari makanan yang telah melalui proses industri sejauh mungkin. Meskipun ini adalah pendekatan umum yang harus diikuti, ada sedikit perbedaan dalam hal ini. Kadang pemrosesan makanan dalam beberapa kasus dapat bermanfaat dan bervariasi dari kasus ke kasus.Sangat penting untuk mendapatkan setidaknya satu gram protein per kg berat badan. Dan mendapatkan semua nutrisi penting sangat penting. Sumber protein antara lain telur, tempe, ikan, daging, brokoli, jamur, dan lainnya.Makanan tertentu diketahui bisa bikin kamu meradang secara umum dan harus dihindari sejauh mungkin termasuk gluten, kedelai, susu olahan, jagung, minyak biji.Bahkan banyak makanan nabati non-buah mengandung bahan kimia pertahanan tumbuhan dan anti-nutrisi yang dapat mengganggu kesehatan. Tolerabilitas bervariasi dari orang ke orang. Saat kamau merasakan tubuh tak enak sehabis makan makanan tertentu, sebaiknya konsultasikan ke dokter.Gula yang berlebihan, terutama gula rafinasi (gula kristal putih) cenderung membuat gula darah dan kadar insulin kita tidak teratur yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan . Pola makan modern yang terlalu tinggi dalam karbohidrat olahan yang merupakan faktor besar penyebab meningkatnya penyakit kronis.Mengonsumsi protein dan lemak dalam jumlah yang cukup membantu kita mengendalikan nafsu makan dan mengurangi keinginan akan gula.Kita harus mengonsumsi sebagian besar makanan kita di siang hari dan meminimalkan konsumsi di malam hari, terutama sebelum tidur. Ritme sirkadian kita berdampak besar pada kesehatan kita. Sistem hormon dan enzim kita siap untuk bekerja sebaik mungkin sepanjang hari.Cara kita mengonsumsi makanan juga berdampak besar pada pencernaan dan asimilasi nutrisi. Jika kita stres saat makan dan makan terburu-buru, sekresi enzim akan terhambat. Pun dengan pencernaan. Santai dan fokus saat sedang makan. Mengunyah dengan benar juga sangat penting. Pasalnya ini akan membantu memfasilitasi sekresi enzim.