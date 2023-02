Jangan fokus pada nutrisi tertentu

Buah dan sayuran

Biji-bijian utuh

Kacang

Minyak zaitun

Kedelai

Setiap tahun, American Cancer Society melaporkan bahwa berkisar 1,7 juta kasus kanker baru telah didiagnosis. Itu angka yang mengejutkan, tetapi inilah sesuatu yang dapat diharapkan oleh semua pasien kanker.Penelitian menunjukkan bahwa diet tidak hanya dapat membantu mencegah penyakit, tetapi ada bukti bahwa apa yang kita makan juga dapat membantu mencegah kanker menyebar atau kambuh.Dalam sebuah studi tahun 2002, para peneliti menemukan bahwa diperkirakan sepertiga dari semua kematian akibat kanker di Amerika Serikat dapat dikaitkan dengan pola makan.Namun sebaliknya, "Nutrisi yang baik dapat mengurangi kejadian kanker payudara dan risiko perkembangan atau kekambuhan kanker payudara," tulis Natalie Ledesma, RD, dalam Women’s Health Matters, sebuah publikasi dari University of California, San Francisco.Dalam tinjauan studi tersebut, para peneliti menemukan bahwa pola makan yang sehat secara umum dapat menurunkan risiko kanker di masa depan sekitar 25 persen. Banyak ahli setuju bahwa beberapa kebiasaan makan yang sama bisa membantu mencegah kanker juga dapat membantu menghentikan perkembangannya dan menghentikannya berulang pada pasien.Berikut adalah enam kebiasaan makan yang disarankan para peneliti berdasarkan hasil temuan mereka, di antaranya:Ingatlah bahwa mempelajari nutrisi manusia itu rumit, dan para ahli memperingatkan bahwa sains masih belum meyakinkan tentang nutrisi atau makanan tertentu yang terlibat dalam memerangi kanker. "Ini benar-benar lebih tentang melihat keseluruhan makanan daripada nutrisi tertentu," ujar Mia Gaudet, PhD, direktur ilmiah penelitian epidemiologi untuk American Cancer Society.Karotenoid adalah senyawa yang memberi warna pada wortel dan makanan oranye lainnya. Mereka juga antioksidan kuat yang memiliki sifat antikanker yang kuat. Kamu akan menemukannya dalam banyak buah dan sayuran (ubi jalar, melon, aprikot, labu)."Dalam penelitian, orang yang makan paling banyak sayuran memiliki risiko kanker payudara estrogen-reseptor-negatif terendah. Jadi, fokuskan upaya pada sayuran berwarna oranye dan kuning untuk hasil terbaik," tutur Susan Brown, RN, direktur senior pendidikan, seperti yang dilansir The Healthy.Biji-bijian utuh merupakan sumber penting nutrisi pelawan kanker, termasuk serat. "Ada banyak bukti bahwa serat melawan kanker," ujar Robert Segal, MD, pendiri Medical Offices of Manhattan. Dalam populasi yang memiliki diet tinggi serat, kanker usus besar, perut, dan payudara jauh lebih jarang. Biji-bijian utuh seperti oat, beras merah, dan quinoa adalah cara yang bagus untuk mencapai kuota tersebut.Kacang adalah sumber serat makanan lainnya yang bagus. Ditambah mereka juga kaya akan antioksidan dan protein, yang menjadikannya alternatif daging yang sehat dan rendah lemak. Satu studi tahun 2005 menemukan bahwa wanita yang pola makannya termasuk makan kacang dan lentil setidaknya dua kali seminggu memiliki risiko kanker payudara 24 persen lebih rendah daripada wanita yang memakannya kurang dari sekali sebulan."Mengonsumsi terlalu banyak lemak dapat meningkatkan keberadaan hormon yang meningkatkan beberapa risiko kanker, seperti kanker payudara," tegas Dr. Segal. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa jenis lemak yang lebih sehat, khususnya jenis lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam minyak zaitun dan makanan lain, mungkin memiliki sedikit efek perlindungan terhadap berbagai jenis kanker.Ada beberapa perdebatan tentang peran kedelai dalam pencegahan dan kekambuhan kanker, terutama karena mengandung senyawa yang dikenal sebagai fitoestrogen, yang meniru hormon manusia yang tampaknya meningkatkan risiko.Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa diet kaya makanan kedelai utuh mungkin memiliki efek perlindungan, terutama terhadap kanker payudara. Oleh karena itu, carilah bentuk kedelai yang paling sedikit diproses, seperti edamame, tahu, susu kedelai, miso.