3 Berita Terpopuler Gaya: Taylor Lautner Pernah Gangguan Mental Hingga Kesalahan Memakai Hyaluronic Acid

(TIN)

Bagi pencinta film "The Twilight Saga", tentu sempat dibuat mabuk kepayang oleh karakter Jacob Black, sang manusia serigala yang diperankan oleh Taylor Lautner.Ya, siapa yang tidak jatuh cinta pada karakter yang menampilkan fisik sempurna, ganteng, tubuh atletis, dan perut berotot. Tak ayal Taylor pun menjadi pujaan para wanita kala itu dan memiliki banyak fans.Namun, keteneran seseorang tidak selamanya membawa kebahagiaan. Pasalnya, fisik yang Taylor sajikan dalam Twilight tersebut menyebabkan masalah citra tubuh dalam jangka panjang.Apa yang ia rasakan pasca memerankan Jacob Black dalam Saga dari film Twilight ini? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 28 Februari 2023:Ada saja hal yang dapat membuat kita jadi overthinking kemudian berdampak pada psikologis kita. Salah satunya adalah harapan dan perkataan orang lain terhadap diri kita, seperti yang dialami oleh Taylor Lautner."Di film pertama, berat saya 140 lbs (63 kg) dan di 'New Moon' berat saya 175 lbs (79 kg). Jadi ya, itu bukan tubuh alami saya. Saya harus bekerja sangat keras untuk itu dan sangat, sangat keras hanya untuk mempertahankannya," tandas Taylor.Namun, setelah Twilight berakhir, dirinya mulai 'memberontak' untuk melawan gym. Dia muak dengan kegiatan nge-gym berjam-jam. Sampai pada akhirnya dia harus kehilangan perut delapan kotaknya dan mulai memiliki tubuh yang lebih normal. Ya, akibat tuntutan selalu memiliki tubuh sempurna membuat aktor 31 tahun ini bermasalah dengan image tubuhnya sendiri.

Screen Actors Guild (SAG Awards), satu-satunya pagelaran untuk menghormati dan memberikan penghargaan kepada para aktor film dan televisi secara eksklusif ini telah berlangsung pada Minggu, 26 Februari 2023, waktu setempat.Bertempat di Fairmont Century Plaza, Los Angeles, Amerika Serikat, puluhan selebriti hadir dengan penampilan yang begitu memukau untuk mencuri perhatian publik. Mulai dari mengenakan busana rancangan desainer terkenal, hingga menambahkan aksesori dari brand perhiasan ternama untuk menyempurnakan penampilannya.Seperti, aktris muda berbakat Zendaya yang memilih gaun pink bertema 'Old Hollywood' rancangan Valentino dan dipadukan dengan perhiasan dari Bvlgari. Sementara, super model Cara Delevingne tampil elegan dengan gaun hitam panjang karya Carolina Herrera dan perhiasan dari De Beers Jewellery. Penasaran dengan penampilan mereka? Yuk, intip di bawah ini!

Salah satu bahan yang semakin populer dalam perawatan kulit dalam beberapa tahun terakhir adalah Hyaluronic Acid. Mengapa? karena manfaat Hyaluronic Acid untuk kulit cukup luar biasa. Ini dikenal sebagai bahan "mengenyalkan" terbaik dan membantu memberi kulit kamu tekstur yang lembut, awet muda, dan lebih kencang.Tetapi, bagaimana cara pemakaian Hyaluronic Acid yang tepat pada kulit wajah? Apakah bahan skincare ini bisa digabungkan dengan zat aktif lainnya? Mari kita bahas lebih lanjut.Ada beberapa kesalahan paling umum yang sering dilakukan saat memasukkan asam hialuronat ke dalam rutinitas perawatan kulit. Apa sajakah itu?