3 Berita Terpopuler Gaya: Kegiatan Produktif Usai Patah Hati Hingga Cara Atasi Asma Kambuh

1. Ini Kegiatan Produktif yang Dapat Dilakukan Usai Patah Hati!

2. One Health Initiative, Penguatan Arsitektur Kesehatan di KTT ASEAN ke-42

3. Jangan Panik! Coba Lakukan 5 Cara Ini saat Asma Kambuh

Siapa di antara sobat Medcom yang tengah merasakan patah hati? Patah hati lantaran cinta ditolak, putus cinta, perceraian, hingga penderitaan mendalam terhadap seseorang yang telah dicintai meninggalkan dunia, memang bukanlah hal yang mudah untuk dijalani.Tidak serta merta kita dapat melalui kehidupan dengan baik seperti sedia kala. Namun, berlarut-larut dalam kesedihan tidak akan membuat keadaan jadi berubah dan justru semakin terpuruk.Teman Gaya dapat menghabiskan waktu dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang dapat membuat diri merasa lebih baik usai patah hati. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menekuni hobi. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 13 Mei 2023:Usai patah hati salah satu hal untuk mengatasinya yaitu membahagiakan diri kamu sendiri. Mendengarkan musik, menulis jurnal, melakukan meditasi, dan mengonsumsi makanan enak adalah beberapa kegiatan yang bisa membahagiakan diri sendiri untuk melewati masa putus cinta.Menghindari lagu-lagu kenangan bersama mantan dan tidak bepergian ke tempat-tempat yang pernah didatangi bersama mantan juga bisa menjadi pilihan bijak untuk kondisimu saat ini.Selengkapnya klik di sini Pertemuan KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023 telah mengadopsi ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative. Deklarasi One Health ini merupakan salah satu inisiatif Indonesia di sektor kesehatan sebagai bagian dari prioritas utama pilar Sosial Budaya ASEAN.Deklarasi ini ditujukan untuk menguatkan arsitektur kesehatan regional di bawah tema keketuaan Indonesia, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.Indonesia melalui deklarasi ASEAN Leaders ini mengajak semua negara anggota Asia Tenggara untuk melakukan identifikasi patogen zoonosis.Identifikasi ini bisa meminimalisir ancaman kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan penyebab wabah dan memiliki potensi pandemi, sebagai acuan untuk riset dan pengembangan, serta investasi terhadap prevention, preparedness and response (PPR).Selengkapnya klik di sini Asma atau gangguan pernapasan dengan rasa sesak di dada tidak mudah untuk disembuhkan. Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan.Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti mengi, batuk-batuk, dan nyeri dada. Bagi pengidapnya, serangan asma bisa muncul kapan saja dan di mana saja.Beberapa cara bisa dilakukan saat asma tiba-tiba kambuh. Salah satunya yaitu duduk tegak. Posisi badan yang tegak dapat membuat penderita asma bisa bernapas lebih lega.Selengkapnya klik di sini