Pandemi Bukan Alasan untuk Tak Berprestasi

Lydia Novrien Singal, Founder dan Chief Executive Officer dari CEO Consulting menyabet dua kategori penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan Pusat Prestasi Indonesia. (Foto: Dok: Pribadi)

Jakarta: Kurang lebih setahun badai Pandemi covid 19 melanda dunia. Mau tak mau aktivitas terhambat. Namun hal itu bukanlah alasan untuk berprestasi.



Adalah Lydia Novrien Singal, Founder dan Chief Executive Officer dari CEO Consulting. Dia menyabet dua kategori penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan Pusat Prestasi Indonesia.



Penghargaan itu yaitu, The best inspiring & creativy woman dan ASEAN Professional Winner 2021. Penghargaan lainnya yaitu sebagai The Most Innovative Woman In Entrepreneur 2021.

CEO Consulting merupakan sektor usaha utama dari PT Cemerlang Elite Optima yang bergerak di Bidang Jasa Manajemen Konsultan.



Perusahaan yang baru saja berdiri kurang dari satu tahun ini telah menjalankan beberapa projek nasional and internasional serta bekerjasama dengan institusi-institusi pendidikan di dalam dan luar negeri untuk business research.



"Target utama PT CEO adalah membantu perekonomian Indonesia sehingga Indonesia dapat segera memasuki kategori negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sekalipun di tengah turbulensi krisis global seperti yang kita alami saat ini", ujar Lydia.



Dengan pengalamannya lebih dari 10 tahun sebagai konsultan manajemen, Lydia yang pernah memimpin beberapa projek untuk supply chain dan logistik di Asia Pasifik saat ini memimpin konsultan team inti di CEO Consulting yang terdiri dari lima belas senior konsultan yang berasal dari 7 negara yakni German, UK, USA, India, China, Singapore dan juga Indonesia.



Doa, ketekunan untuk terus belajar dan mengembangkan keahlian, attitude serta dedikasi dan ketulusannya dalam bekerja yang diyakininya sebagai 5 hal penting dalam kunci kesuksesan yang diraihnya telah membawa lydia berhasil bergabung sebagai anggota CEO Connection Community yang merupakan asosiasi global yang terdiri dari The Best and Brightest Leaders in the world.



"Kedepannya saya harapkan saya dapat membawa perusahaan ini khususnya CEO Consulting untuk terus membantu para pelaku bisnis dan top manajemen executive perusahaan dengan menjadi strategic partner or business consultant yang dapat terus berinovasi untuk beradapatasi dengan perkembangan zaman," ujarnya.



"Dan dengan adanya penghargaan-penghargaan yang saya terima ini semakin memotivasi saya memimpin perusahaan saya semakin kreatif dan inovatif sehingga dapat terus menginspirasi para pelaku bisnis maupun masyakarat untuk melihat perubahan sebagai sebuah kesempatan bukan sebagai sebuah ancaman," terangnya.



Dalam waktu kurang dari 1 tahun, PT Cemerlang Elite Optima yang dipimpin oleh Lydia sudah siap melalukan ekspansi bisnis di bidang ritel dan property.



"Karena saya mendirikan perusahaan ini dengan visi not only making an income but also making an impact. Yang artinya tidak hanya mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tetapi juga memberikan dampak yang significant kepada society." Tutup lydia dengan percaya diri dan murah senyum sebelum bergegas untuk melanjutkan conference meeting dengan global tim-nya.

