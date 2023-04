3 Berita Terpopuler Gaya: Tradisi Sambut Lebaran Hingga Gaya Busana Hijab Ayana Moon

1. Ini Tradisi Menyambut Lebaran Umat Muslim di Indonesia

Setelah sebulan berpuasa, umat Muslim di Indonesia bakal merayakan hari raya Idulfitri . Ada beberapa tradisi persiapan menghadapi Lebaran yang dilakukan umat Muslim.Tidak hanya menjadi momentum saling memaafkan, hari kemenangan ini juga kerap dimanfaatkan untuk berkumpul dengan orang tua, sanak saudara, serta teman. Setiap orang tentunya memiliki tradisi atau kegiatan berbeda yang selalu dilakukan di Hari Raya Lebaran.Serba-serbi umat Muslim menyambut Lebaran salah satunya yaitu membayar zakat. Menjelang hari Lebaran, hal pertama yang perlu diingat dan dilakukan adalah membayar Zakat.Menunaikan zakat fitrah merupakan salah satu amalan yang wajib dipenuhi bagi yang mampu. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 18 April 2023:Menu makanan khas lebaran menjadi hal yang paling dicari di setiap Hari Raya Idulfitri. Salah satu contohnya adalah, jika belum makan ketupat dengan opor, rasanya seperti belum lengkap.Setiap keluarga memiliki menu andalannya masing-masing yang akan disajikan saat hari raya Idulfitri, dan menu atau makanan khas ini membuat kumpul keluarga besar semakin berkesan.Di tengah kesibukan aktivitas lainnya menjelang Hari Raya Idulfitri serta menyambut jadwal cuti bersama, kadang mempersiapkan kebutuhan dapur atau merapikan rumah suka terlewat.

Bogor bisa menjadi salah satu opsi tujuan berlibur bersama keluarga maupun kerabat. Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini memiliki ragam pilihan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi.Kota Hujan, begitu kebanyakan orang menyebut Kota Bogor. Wilayah ini menyuguhkan suasana asri dengan udara yang sejuk. Tak hanya itu, pemandangan di sudut-sudut kotanya pun indah sehingga orang betah berlama-lama di sini.Kota Bogor juga menyuguhkan banyak tempat wisata, mulai dari taman bunga, taman rekreasi, hingga air terjun. Di sana, wisatawan bisa berfoto-foto atau sekadar bersantai menikmati hari libur bersama orang-orang terdekat.

Dikenal sebagai hijabers cantik, tampilan Ayana Jihye Moon kerap mencuri perhatian. Wanita kelahiran 1995 ini merupakan seorang selebgram, influencer, penulis, model, dan YouTuber.Diketahui, Ayana sering membuat konten tentang outfit of the day (OOTD) di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan fotonya terlihat perempuan muslim asal Korea Selatan ini memiliki ciri khas gaya busana yang simple dengan beragam look yang membuatnya terlihat anggun sekaligus elegan.Nah, jika Teman Gaya ingin tampil 'kalem' saat Lebaran nanti, kamu bisa meniru OOTD dari Ayana Moon lho!