3 Berita Terpopuler Gaya: Tanda Growth Spurt Bayi Hingga Steak Kreasi Nagita Slavina

1. Kenapa Buah Hati Tumbuh Begitu Cepat? Ini Alasannya

2. Saat Tony Fernandes Angkat 'Piring Kotor'

3. Cicipin Yuk 3 Menu Steak Kreasi Nagita Slavina

(TIN)

Growth spurt adalah lonjakan pertumbuhan pada bayi yang terjadi di awal-awal bulan setelah kelahiran. Ini akan ibu rasakan ketika setiap kali membalikkan badan bayi, anak berasa semakin besar.Ketika mengalami growth spurt, si kecil akan mengalami peningkatan berat dan tinggi badan serta bertambah besarnya ukuran tubuh dan lingkar kepala dengan cepat.Growth spurt biasanya terjadi pada saat ia berusia satu sampai tiga minggu dan enam minggu, kemudian pada saat ia berusia tiga bulan, enam bulan, dan sembilan bulan. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 3 September 2022:Waktu berlalu begitu cepat, tak sadar si kecil sudah tumbuh semakin besar. Moms tahu nggak sih, kalau bayi akan mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun pertamanya?Menurut American Academy of Pediatrics, setiap anak mengalami perbedaan lonjakan pertumbuhan pada beberapa minggu atau bulan. Pada usia 1 tahun bayi akan memiliki 3 kali lipat berat badan saat lahir dan tinggi badan bertambah 10 inci. Hal ini sering disebut juga dengan growth spurt.Biasanya growth spurt diiringi dengan tanda-tanda seperti misalnya bayi sering merasa lapar. Lalu apa lagi tanda lainnya?Selengkapnya klik di sini Pemandangan di atas ketinggian 35.000 kaki pada Jumat, 2 September 2022 sedikit berbeda.Dalam pesawat AirAsia QZ724 yang mengawali perjalanan dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta menuju Bandar Udara Internasional Silangit, yang baru pertama kali dijajaki ini ada momen yang membuat satu pesawat tercenggang.Pasalnya sang CEO AirAsia, tak lain dan tak bukan yaitu Tony Fernandes terlihat sedikit sibuk. Membelakangi para penumpang, ia berhadapan dengan salah satu pramugari yang telah selesai mengantarkan makanan bagi para penumpang.Sejurus jitu, ia ikut memegang troli pramugari yang berhadap-hadapan dengannya. Tiba-tiba dari deretan bangku 1 A B C dan seterusnya ia terus mengangkat 'piring' atau biasa di dalam pesawat berupa boks makanan bekas dari para penumpang.Selengkapnya klik di sini Nagita Slavina merupakan figur publik yang doyan makan. Rasa cintanya akan kuliner membawa istri dari Raffi Ahmad ini kepo atau penasaran untuk mengkreasikan atau menemukan kreasi baru.Beruntungnya, Nagita ikut bekerja sama dengan Steak Hotel by Holycow, yang tahun ini kembali hadir dengan program 'Holycow’s Kitchen Takeover'. Ia berhasil menciptakan tiga menu berbahan steak kreasinya."Sebagai penggemar kuliner yang suka masak, saya selalu penasaran bagaimana mengolah steak yang benar dan enak. Karena ternyata nggak mudah untuk bisa menyajikan steak berkualitas restoran," ujar Nagita dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.Selengkapnya klik di sini