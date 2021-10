Top 3 Berita Gaya: Peralatan Makan Bermotif Batik hingga Kondisi Covid-19 pada Anak

Sarat akan Makna, Peralatan Makan Bermotif Batik

Memanfaatkan Inovasi Teknologi Kesehatan dan Digital untuk Menjaga Kesehatan Jantung

Kondisi Covid-19 pada Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Riset IDAI

(FIR)

Top 3 berita Gaya hari ini tentang makna peralatan makan bermotif batik. Kemudian, manfaatkan teknologi untuk mengetahui kesehatan jantung, hingga kondisi covid-19 pada anak.Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Batik Nasional. Sejak ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO, salah satu warisan budaya Indonesia ini kini terus berkembang.Selengkapnya klik di sini Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah.Selengkapnya klik di sini Sepanjang pandemi covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 hingga saat ini, tidak hanya lansia dan orang dewasa yang menjadi korban, melainkan juga anak-anak.Selengkapnya klik di sini