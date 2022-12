3 Berita Terpopuler Gaya: Jenis Orgasme Hingga Ariel Tatum Takut Ular Keluar dari Toilet

1. 6 Jenis Orgasme yang Belum Banyak diketahui

Banyak orang menganggap orgasme sebagai puncak gairah seksual. Ini adalah perasaan kesenangan dan sensasi fisik yang kuat. Orgasme biasanya dihasilkan dari rangsangan seksual dan melibatkan otot, pembuluh darah, dan pelepasan bahan kimia yang dikenal sebagai endorfin.Laki-laki biasanya akan mengalami ejakulasi saat mencapai orgasme dan perempuan akan mengalami kontraksi dinding vagina. Wanita juga dapat mengalami ejakulasi selama aktivitas seksual atau saat mengalami orgasme.Ketika kita berbicara tentang orgasme, itu mencakup banyak percakapan. Lagi pula, orgasme bermanifestasi berbeda untuk setiap orang. Mereka mungkin merasa berbeda, datang melalui sensasi yang berbeda, bertahan untuk durasi yang berbeda, bahkan mungkin berasal dari titik kesenangan yang berbeda pula.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 24 Desember 2022:Orgasme adalah perasaan kelegaan intens setelah menerima stimulasi seksual. Orgasme dapat bervariasi dalam intensitas, durasi, dan frekuensi. Orgasme dapat terjadi dengan sedikit stimulasi seksual, namun kadang diperlukan stimulasi yang lebih banyak.Terkadang stimulasi atau overstimulasi baru dapat menghasilkan orgasme. Hal ini tidak selalu sama pada semua orang. Gangguan orgasme adalah kondisi yang terjadi saat seseorang sulit untuk mencapai orgasme, bahkan saat mereka terangsang secara seksual dan mendapatkan cukup stimulasi seksual.Selengkapnya klik di sini Secangkir teh bisa menyelesaikan banyak masalah buat orang dewasa. Dan meskipun minum teh sudah menjadi bagian dari sebagian besar kehidupan kita sehari-hari, haruskah itu menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kita?Masih banyak dari orang tua di Indonesia yang menyediakan teh dalam botol anak mereka sebagai pengganti susu formulanya. Padahal, WHO tidak menyarankan untuk anak-anak minum teh sampai usia mereka 2 tahun.Bahkan usia 2-5 tahun pun tidak diperbolehkan untuk meminum teh secara sering. Terlepas dari dampak kafein yang tidak diketahui, ada unsur teh lain yang dapat memengaruhi anak-anak.Selengkapnya klik di sini Pada 21 Desember 2022, Ariel Tatum membagikan ceritanya di Instagram pribadi, terkait kekhawatirannya akan ular yang bisa keluar secara tiba-tiba dari pipa kamar mandi. Dalam unggahannya tersebut Ariel menuliskan, "Good morning. Let's start the day with an (not so) irrational fear together" dengan screenshot pencarian Google tentang overthinking-nya itu.Beberapa hal mungkin menimbulkan rasa takut seperti gagasan tentang ular yang keluar melalui pipa toilet di rumah. Apakah itu legenda urban, lelucon, atau kekhawatiran yang valid?Menurut para ahli, sayangnya hal itu bisa saja terjadi. Tidak hanya ular yang bisa masuk melalui toilet, tapi makhluk lain seperti tikus, tupai, dan katak pohon juga bisa. Namun, ini bukan kejadian yang sangat umum, jadi kamu bisa bernapas lega.Selengkapnya klik di sini