3 Berita Terpopuler Gaya: Pesan Kemenkes agar Anak Tak Terjangkit Hepatitis Akut Hingga Kecemasan Zendaya

1. Ini Pesan Kemenkes agar Anak Tak Terjangkit Hepatitis Akut

2. Menparekraf Sebut Libur Lebaran Punya Dampak Positif bagi Bangkitnya Sektor Parekraf

3. Zendaya Buka Tentang Kecemasannya dan Lakukan Terapi

(TIN)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang disampaikan pada 4 Mei lalu, setidaknya ada 228 kemungkinan kasus hepatitis misterius pada anak yang telah dilaporkan. Kasus ini terjadi di 20 negara di seluruh dunia.Di Amerika sendiri, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) sedang menyelidiki 109 kasus hepatitis anak yang penyebabnya juga belum diketahui. Hal ini telah diumumkan oleh badan kesehatan masyarakat Amerika pada 6 Mei lalu.Para dokter, ahli epidemiologi, dan ahli lainnya mencari jawaban tentang apa yang menyebabkan peradangan hati yang serius pada anak-anak yang terkena.Pertama, para peneliti setuju bahwa hepatitis A, B, C, D, atau E – virus yang lebih sering menyebabkan hepatitis akut – tidak dapat disalahkan dalam kasus ini. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 9 Mei 2022:Biasanya banyak orang tua yang menganggap enteng bila si kecil mengeluh mual atau sakit perut. Namun kali ini, pemerintah justru meminta agar para orang tua waspada terhadap keluhan gangguan pencernaan.Pasalnya untuk kasus hepatitis akut yang sedang mengintai anak-anak ini dimulai dengan gejala gastrointestinal, seperti diare, mual, muntah, dan sakit perut yang kadang-kadang disertai demam ringan."Mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kami melihat laporan-laporan kasus yang sudah ada, dimulai keluhan gangguan pencernaan. Sebagian anak yang mengalami hepatitis misterius ini awalnya mengeluh diare, sakit perut, mual, dan muntah. Kadang disertai demam ringan. Inilah yang harus diwaspadai orang tua," papar Prof. dr. Hanifah Oswari, Sp. A(K), dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).Selengkapnya klik di sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pergerakan orang saat mudik dan libur Lebaran tahun 2022 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tingginya jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif di berbagai daerah.Hal ini tidak lepas dari keputusan pemerintah yang memperbolehkan "mudik" setelah dua tahun terhalang akibat pandemi."Destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif di berbagai daerah semua penuh. Dan kami mendapatkan laporan maupun beberapa pantauan yang kami lakukan langsung, bahwa jumlah wisatawan sangat besar dan ini sesuai dengan target kita," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam "Weekly Press Briefing" yang digelar secara hybrid dari Gedung Sapta Pesona, Senin, 9 Mei 2022 sore.Selengkapnya klik di sini Seterkenal apa pun seorang artis, dia tetap manusia biasa, yang memiliki kecemasan, ketakutan seperti yang kita rasakan. Itulah yang dialami Zendaya, aktris pemenang penghargaan Emmy, ikon gaya, inflencer dengan 1340 juta pengikut di Instagram.Betapa tidak, penyanyi berusia 25 tahun ini mengakui, meski sudah menjadi artis sejak kecil, dirinya sering merasa demam panggung. Kecemasannya muncul di saat-saat yang paling tidak tepat, seperti sebelum bernyanyi secara langsung. Dan ceritanya telah dirangkum dari laman Inquisitr.Selengkapnya klik di sini