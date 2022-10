Sebanyak 66 Anak di Gambia Meninggal karena Sirop Parasetamol

(Dikutip dari Aljazeera, sebanyak 66 anak di Gambia, Afrika Barat meninggal dunia akibat sirop parasetamol. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

WHO mengidentifikasi obat-obatan tersebut sebagai berikut:

Kasus melonjak

(Diperlukan penggunaan obat-obatan yang tepat atas petunjuk dari dokter. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Efek samping parasetamol dan pentingnya konsultasi dengan dokter

(TIN)

Sebanyak 66 anak di Gambia, Afrika Barat meninggal dunia akibat sirop parasetamol. Dinukil dari Aljazeera, Direktur Kesehatan Pemerintah Gambia menyelidiki kematian puluhan anak-anak akibat gagal ginjal dan kemungkinan berkaitan dengan sirop parasetamol."Puluhan anak-anak (di bawah usia lima tahun) telah meninggal dalam tiga bulan ini," ujar Direktur Kesehatan dari Pemerintah Gambia Mustapha Bittaye pada Reuters. "Dalam autopsi kemungkinan dikarenakan parasetamol," tulis Aljazeera.Menurut menteri kesehatan Gambia, di awal Agustus saja sebanyak 28 anak telah meninggal dunia, fatality rate (jumlah orang yang meninggal dunia dari total orang yang sakit atau mempunyai gejala suatu penyakit) hampir 90 persen.Dalam BBC, WHO menyebutkan bahwa peringatan secara global telah dikeluarkan atas empat sirup batuk yang berkaitan dengan kematian dari 66 anak di Gambia.Sirup tersebut telah, "Secara potensial berkaitan dengan cedera ginjal akut," kata WHO.WHO menambahkan, produk tersebut diproduksi oleh perusahaan asal India, Maiden Pharmaceuticals yang telah gagal untuk memberikan jaminan keamanan.Dalam laman yang sama disebutkan, pejabat India telah meminta WHO untuk memberikan bukti-bukti atas keterkaitan sirop dengan kematian tersebut.- Promethazine Oral Solution- Kofexmalin Baby Cough Syrup- Makoff Baby Cough Syrup, dan- Magrib N Cold SyrupEmpat produk telah diidentifikasi di Gambia tetapi, "Dapat saja didistribusikan melalui pasar informal, dari negara atau daerah lain," tambah WHO dalam laman resminya.Diperingatkan bahwa pengunaannya dapat menyebabkan cedera serius atau kematian, utamanya pada anak-anak.Intervensi WHO muncul setelah otoritas medis di Gambia-sebuah destinasi turis yang terkenal-mendeteksi kasus cedera ginjal akut di antara anak-anak usia lima tahun pada Juli lalu.Pemerintah Gambia telah menangguhkan penggunaan sirop parasetamol dan mengimbau masyarakat untuk menggunakan tablet sebagai penggantinya.WHO mengatakan bahwa analisa laboratorium dari sampel produk, "Menyatakan bahwa terdapat jumlah yang tak dapat diterima dari diethylene glucol dan ethylene glycol sebagai kontaminen."BBC memaparkan dari WHO bahwa zat-zat tersebut beracun dan dapat memberikan efek termasuk; sakit perut, muntah-muntah, diare, ketidakmampuan untuk kencing, sakit kepala, perubahan mental, dan cedera ginjal akut yang menyebabkan kematian.Bittaye juga menyebutkan bahwa dalam traces juga telah menemukan E. Coli, sebuah bakteri yang bisa menyebabkan diare dan muntah-muntah.Bittaye juga menambahkan bahwa bakteri E.coli mungkin dapat saja disebabkan dari hujan deras yang menyebabkan banjir di Gambia, dan sebagian Barat Afrika beberapa minggu ini.Jalanan yang tak beraspal di ibu kota Banjul dan kota sekitarnya juga terkena banjir.Dalam tinjauan dr. Rizal Fadli via Halodoc memaparkan, orang meminum obat penurun demam seperti parasetamol segera setelah mereka mulai mengalami demam. Namun, kamu tetap dianjurkan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan karena dapat membahayakan ginjal dan hati.Kasus meninggalnya puluhan anak di Gambia ini menambah dugaan bahwa konsumsi parasetamol yang berlebihan terkait dengan kondisi gagal ginjal. Pasalnya, hasil autopsi yang dilakukan pada jenazah menunjukkan kemungkinannya disebabkan parasetamol.Obat parasetamol merupakan obat campuran yang mengandung berbagai zat dan kandungan. Parasetamol memang aman digunakan, namun kandungan lainnya yang mungkin ada di dalamnya kurang pasti keamanannya.Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsinya tidak berlebihan dan terus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Tidak hanya itu, penyalahgunaan parasetamol juga dapat menyebabkan beberapa efek samping yang bisa dikategorikan hingga parah.Pengonsumsian obat parasetamol ini juga memicu beberapa efek samping mulai dari yang ringan hingga berat. Ada beberapa efek samping ringan tertentu yang mungkin terjadi, namun efek samping ini cenderung masih bisa dikendalikan. Efek samping ringan pada parasetamol antara lain demam atau kedinginan yang tiba-tiba, memar, ruam gatal, mual, sakit perut, dan lainnya.Sedangkan efek samping berat yang harus segera ditangani agar tidak semakin parah antara lain; penyakit ginjal dan hati. Konsumsi parasetamol yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal.Overdosis parasetamol, yaitu kondisi yang ditandai dengan ketidaknyamanan perut, lesu, mual, dan muntah. Efek samping inilah yang paling parah. Untuk itu, diperlukan penggunaan obat-obatan yang tepat atas petunjuk dari dokter.