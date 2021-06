Haruskah Anak Pakai Masker Dobel?

(Prof. Tjandra Yoga Aditama, Dir. Penyakit Menular WHO Searo 2018-2020 memaparkan kombinasi masker medis dan masker kain mencapai 85 persen.Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Tidak hanya orang dewasa yang terkena dampak buruk dari covid-19, anak pun juga rentan terhadap penyakit ini. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa 1 dari 6 kasus covid-19 adalah anak-anak.Sebanyak 3-5 persen diantaranya meninggal dan 50 persen kasus meninggal adalah balita. Dalam keadaan seperti ini, apakah anak-anak perlu juga untuk menggunakan masker dobel seperti yang dianjurkan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC)?Prof. Tjandra Yoga Aditama, Dir. Penyakit Menular WHO Searo 2018-2020 menjelaskan bahwa memang sebaiknya masyarakat menggunakan masker dobel termasuk anak-anak.Menurut CDC, masker medis melindungi 56 persen, masker medis dengan simpul melindungi hingga 77 persen, masker kain melindungi 51 persen, dan kombinasi masker medis dan masker kain mencapai 85 persen.Namun, ini mungkin tidak begitu nyaman untuk anak yang masih kecil. Jadi, memakai satu masker saja sudah hal yang baik. Kuncinya adalah orang tua harus mengawasinya.“Penelitian ini (masker dobel) berdasarkan sitasi bulan Februari lalu. Dengan varian Delta yang berkembang, belum ada penelitian khusus apakah pada anak-anak,” jelasnya dalam Newsline Metro TV ‘Seberapa Efektif Masker Dobel Cegah Covid-19’.“Ada anak-anak kecil sekali dan ada juga yang berusia 5-12 tahun. (Mereka yang masih kecil) jadi harus ada supervisi,” jelasnya.Ia menganjurkan anak yang berusia 5-12 tahun ke atas untuk memakai masker. “Tidak mudah untuk anak-anak pakai masker dobel tapi sebisa mungkin untuk anak yang sudah lebih dewasa (5-12 tahun) masker dobel bisa kita pikirkan, pertimbangkan, atau pakai,” pungkasnya.