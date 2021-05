Tips Antigugup Saat Jadi Narasumber Ala Fifi Aleyda Yahya

(TIN)

Menjadi narasumber bisa jadi hal yang menantang. Dan terkadang, beberapa orang sulit berbicara atau bahkan gugup ketika harus menjadi narasumber. Dengan begitu, informasi yang akan disampaikan menjadi kurang efektif.“Hal yang biasa jika masih ada sedikit rasa gugup sebelum menjadi narasumber, apalagi jika wawancara dilakukan untuk platform audio visual seperti televisi misalnya. Karena kan ekspresi kita saat bicara akan turut terlihat,” ujar Fifi Aleyda Yahya, selaku Corporate Communication Media Group.Menurut Fifi, persiapan yang matang sangatlah penting saat kita menjadi narasumber. Berikut ini tips dari Fifi Aleyda Yahya dalam membantu kita agar lebih nyaman ketika menjadi narasumber:1. Kuasai dengan baik materi yang akan jadi topik wawancara2. Siapkan tiga pesan kunci, bisa didukung dengan data atau cerita pendukung3. Antisipasi pertanyaan yang akan muncul dan lakukan simulasi tanya jawab sebelumnya4. Konfirmasi kepada pihak media terkait format wawancara, misalnya rekaman atau siaran langsung, berapa lama durasi program, one on one atau bersama dengan narsum lain. “Jangan takut dibilang bawel ya. Tanya sampai puas,” kata Fifi5. Cari tahu juga kondisi tempat wawancara. Pastikan apakah wawancara dilakukan di studio atau outdoor, supaya pakaian kita bisa menyesuaikan. “Kan ndak enak kalau kedinginan sementara taping masih dua jam,” ujar Fifi.Selain itu, cobalah untuk mengecek juga apa latar belakang set pakai virtual (backgroud hijau) atau fix set. “Karena kalau pakai virtual set terus kita datang pakai baju warna hijau sudah pasti nanti jadi seperti episode hantu karena yang nampak di layar hanya wajah dan tangan kita,” pungkas Fifi.