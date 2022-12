3 Berita Terpopuler Gaya: Logam Beracun dalam Botol Bayi Hingga Penyebab Keguguran Kandungan Berulang

1. Logam Beracun Ditemukan dalam Botol Bayi: Bisa Timbulkan Risiko Keracunan Timbal?

2. 5 Cara agar Pariwisata Jember Dapat Bersaing dengan Kabupaten Lain

3. Kenali Penyebab Keguguran Kandungan Berulang

(TIN)

Sebanyak puluhan ribu gelas sippy dan botol bayi stainless steel ditarik kembali karena khawatir bisa meracuni anak-anak. Dasar dari botol dan cangkir ini, yang dibuat oleh Green Sprouts, dapat terlepas dan memperlihatkan titik solder yang mengandung timbal, yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi anak-anak.Belum ada laporan cedera, menurut Komisi Keamanan Produk Konsumen AS, tetapi ada tujuh kasus di mana alasnya pecah.Paparan timbal tingkat tinggi pada anak-anak dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, koma, kejang, dan bahkan kematian, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Luke Andrews dalam "Toxic metal found in baby bottles: 24,000 sippy cups sold nationwide are recalled because they pose a lead-poisoning risk to toddlers" via Dailymail.co.uk menulis, "Anak-anak yang selamat dari keracunan timbal parah mungkin mengalami kecacatan intelektual dan gangguan perilaku," dilansir dari agensi tersebut.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Rabu, 30 November 2022:Berkisar 24.000 produk Green Sprouts yang dijual secara nasional terpengaruh timbal. Produk yang terpengaruh termasuk cangkir isap stainless steel, cangkir sippy stainless steel dengan sedotan, dan botol sedotan stainless steel. Titik-titik solder mengandung timbal inilah yang memicu penarikan kembali digunakan dalam botol untuk menciptakan ruang hampa antara lapisan dalam dan luar.Green Sprouts mengatakan mereka tidak mengambil pengujian karena tidak dapat diakses dalam penggunaan normal. Dalam laman yang sama disebutkan, pelanggan diimbau untuk membuang bagian bawah botol, tetapi tetap menggunakan komponen plastik.Selengkapnya klik di sini Sejatinya, Kabupaten Jember memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Mulai dari wisata alam yang memesona hingga wisata edukasi yang memberi arti, semua ada di daerah yang berjuluk Kota Cerutu ini.Sayangnya, Jember dikelilingi beberapa Kabupaten yang juga punya nama. Seperti Banyuwangi dengan Kawah Ijen-nya, Lumajang dengan Tumpak Sewu, serta Malang dengan Bromo-nya.Namun Bupati Jember, Ir. Hendy Siswanto tak gentar. Bupati yang baru aktif bekerja delapan bulan lalu ini punya beberapa cara untuk membuat Pariwisata Jember lebih dikenal, baik secara nasional maupun internasional.Selengkapnya klik di sini Keguguran merupakan kondisi komplikasi umum yang terjadi di awal kehamilan dan dapat terjadi kepada semua wanita. Dalam beberapa kasus, seorang perempuan bisa mengalami keguguran hingga berkali-kali. Kondisi keguguran yang berulang seperti itu disebut recurrent miscarriage.Menurut Dokter Spesialis Obstetrician dan Gynaeclogist di Siloam Hospital Mampang, Jakarta Selatan, dr. Natasha Zefanya Darsana Sp.OG., salah satu penyebab keguguran berulang yang cukup umum adalah gangguan darah seperti syndrom antifoslipid atau seseorang sering mengalami penggumpalan darah. Bisa juga karena trombofilia atau gangguan yang membuat darah mudah menggumpal.Selengkapnya klik di sini