Sukses di Jakarta, MB Fair ke-22 akan Digelar di Kota Lain

Siapa yang tidak ingin belanja barang berkualitas dengan harga bersahabat? Para ibu pun pasti setuju. Apalagi untuk anak, memberikan yang terbaik adalah wujud cinta dan sayang ibu kepada anak. Nah, ada kabar gembira nih untuk para ibu.Acara tahunan Mother & Beyond yaitu MB Fair kembali diadakan. MB Fair merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh komunitas Mother & Beyond. MB Fair ke-22 telah digelar pada 26-28 Mei 2023 di Mall Kota Kasablanka, yaitu di Grand Atrium, Mozaic Walk, dan Food Society. Karena tingkat antusiasme yang tinggi dari para ibu, MB Fair rencananya akan digelar di sejumlah kota besar lainnya, seperti Surabaya dan Yogyakarta.MB Fair merupakan pameran perlengkapan ibu dan anak terbesar dan terlengkap. Beragam produk tersedia untuk berbagai kategori dimulai dari ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga bayi dan anak praremaja. Pada 2023, MB Fair berkolaborasi dengan beberapa merek perlengkapan ibu dan anak ternama, seperti Konicare, Makuku, Mustela, Farlin, Baby Huki, Nova & Nary Baby Wear.Mother & Beyond Fair 2023 mengangkat tema “Cinta Bumi” untuk sekaligus merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni mendatang."Kita para ibu adalah contoh bagi anak-anak. Maka kita pun harus mulai peduli pada keberlangsungan bumi bagi generasi di masa depan," kata Editor in Chief Mother & Beyond Novita Angie.Tema “Cinta Bumi” memang ditujukan untuk mengajarkan para anak-anak sedari dini bahwa mencintai bumi adalah hal yang penting, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama untuk merawat bumi kita.Tak hanya momen belanja menyenangkan, MB Fair 2023 terdapat talkshow edukatif, kompetisi-kompetisi seru, serta performance menarik dari para pengisi acara. Mother & Beyond juga mengadakan grand final Mother & Beyond Kids Model Search dengan hadiah menarik.