Moms, Ini Hal yang Perlu Dilakukan agar Mudah Menjalani Peran sebagai Ibu

(Ibu yang mencintai dirinya sendiri bisa menebarkan cinta dan kasih sayang untuk keluarganya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Perempuan membutuhkan sumber dukungan terpercaya sehingga mampu menyeimbangkan waktunya untuk dapat menjalani peran sebagai ibu dengan sebaik mungkin.Samanta Elsener, M.Psi., psikolog anak dan keluarga mengatakan selain mendapatkan dukungan dari keluarga, kerabat maupun dari platform digital , perlu diketahui juga bahwa ibu bahagia adalah ibu yang bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya."Selain pentingnya mendapatkan informasi yang terpercaya, adanya support system yang mampu diandalkan dapat mempermudah perjalananan ibu serta menjaga kebahagiaannya. Ibu butuh banyak support system karena dengan begitu ibu akan merasa disayang dan diperhatikan kembali. Ibu juga membutuhkan kesejahteraan psikologis yang bisa didapatkan dari self care dan self love," tutur Samanta dalam acara konferensi press virtual peluncuran aplikasi Lilla, pada 9 Maret 2022.Menurut Samanta, ibu yang bahagia akan berdampak baik pada tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarganya. Selain melakukan hal yang disukai (me time), Moms juga bisa melakukan perawatan tubuh dengan minyak beraroma yang dapat meningkatkan mood."Mencium aroma yang bisa membangkitkan mood dapat membuat suasana hati jadi lebih baik. Saat tegang cobalah hirup aromaterapi yg bisa bikin rileks. Sesuaikan dengan kebutuhan. Moms, bisa memakainya di sekitar leher sambil dipijat-pijat," sarannya.Lebih lanjut, Samanta juga mengatakan bahwa pijatan endorfi dengan memejamkan mata, atur napas empat kali tahan dan hembuskan pelan-pelan itu akan membuat Moms lebih rileks. Atau bisa juga dengan berbaring sejenak, lalu oleskan minyak esensial atau krim beraroma di tangan, sambil dihirup sesekali atau pijat pelan-pelan, ini akan memberi efek menenangkan."Indra kulit kalau diberi sentuhan dapat mengeluarkan hormon oksitosin. Pijatan ini bisa dilakukan sendiri atau minta bantuan pasangan ya. Lakukan pijatan untuk menstimulasi hormon endorfin. Kalau tidak memiliki cinta untuk diri sendiri, bagaimana bisa seorang ibu menebarkan cinta untuk keluarga," tutup Samanta.