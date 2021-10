Persiapan Sejak Kehamilan untuk Generasi yang Sehat

(Dr. Darrell Fernando, SpOG mengatakan bahwa persiapan anak yang sehat dan cemerlang dilakukan sejak kehamilan dan pemberian ASI setelah melahirkan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Masa kehamilan merupakan periode awal kehidupan yang sangat penting karena berpengaruh terhadap perkembangan organ, pertumbuhan fisik, kematangan sistem imun , serta perkembangan kognitif.Periode emas ini biasanya disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di mana fokus utamanya adalah pemberian gizi yang dapat menunjang proses tumbuh kembang janin, bayi, dan anak hingga usia dua tahun.Hal ini menjadi perhatian khusus dikarenakan masalah gizi dan kesehatan anak sejak dini bukan hanya disebabkan oleh faktor genetik, melainkan didominasi oleh faktor lingkungan hidup yang sejatinya dapat diperbaiki di periode ini.Terlebih di tengah situasi pandemi covid-19 ini, orang tua harus menghadapi tantangan baru baik dari segi pemenuhan nutrisi, mengatasi kecemasan dalam keterbatasan interaksi, maupun dalam pemberian stimulasi yang tepat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak.“Persiapan untuk anak yang sehat dan cemerlang dimulai sejak persiapan kehamilan. Dibutuhkan optimalisasi kondisi ibu yang sehat serta asupan gizi yang lengkap dan seimbang, serta pemberian ASI setelah melahirkan," ujar dr. Darrell Fernando, SpOG - Dokter Spesialis Kandungan (Ginekolog) RS YPK Mandiri, Mayapada Kuningan & Klinik Moegni, dalam acara webinar pertama popok Baby Happy sebagai rangkaian CSR “Baby Happy, Keluarga Happy” jilid 2, dengan tema “Parenting Zaman Now: Optimalkan Tumbuh Kembang Generasi Alpha Sejak Kehamilan.”"Pemenuhan 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk modal anak hingga dia berusia dewasa nanti,” tambah dr. Darrell Fernando lagi.Masa 1000 HPK anak memang merupakan periode kritis perkembangan dan tidak tergantikan. Untuk itu, orang tua harus lebih cermat dalam memahami tahapan perkembangan anak khususnya generasi alpha saat ini dengan memberikan nutrisi dan stimulasi yang tepat, sesuai usia demi mengoptimalkan tumbuh kembang anak agar mereka siap menghadapi kehidupan dan pembelajaran terutama di tengah perubahan seperti masa kini.Julie Widyawati selaku Marketing Manager Baby Happy (Wings Group Indonesia) mengatakan, “Kehadiran rangkaian kegiatan 'Baby Happy, Keluarga Happy' di tengah pandemi ini merupakan wujud nyata dukungan serta kepedulian kami bagi keluarga dan anak-anak Indonesia.""Seperti filosofi dari Wings yaitu ‘The best things in life should be accessible to all’ kami percaya bahwa semua hal yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali," papar Julie lagi.Selain menggandeng para pakar, acara ini juga menyalurkan bantuan berupa popok sekali pakai secara bertahap ke beberapa yayasan dan rumah singgah anak di Indonesia sejumlah 175.000 popok tahun ini Baby Happy telah mendonasikan 500.000 popok bagi bayi dan balita di Indonesia.