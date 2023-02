Cuci muka

(Jika sampo bayi cukup lembut untuk kulit kepala bayi, maka masuk akal jika sampo itu cukup lembut untuk kulitmu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Sampo bayi jelas bagus untuk bayi. Tapi ternyata, selain untuk membersihkan rambut si kecil, produk bayi ini memiliki banyak kegunaan di dalam dan di luar bak mandi. Dibandingkan sampo orang dewasa, hal ini bisa jadi pertimbangan dalam menggunakan sampo bayi untuk hal lain di rumah.Sampo bayi cenderung lebih sedikit mengandung racun. Selain itu, sampo bayi juga sesungguhnya mengandung pembersih bernama amphoteric surfactants. Sejumlah sampo bayi tertentu juga bisa membersihkan area sekitar mata ketika mandi. Hal ini bisa berdampak baik untuk mencegah infeksi mata. Nah, di bawah ini beberapa yang bisa kamu lakukan dengan menggunakan sampo bayi, seperti:Jika sampo bayi cukup lembut untuk kulit kepala bayi, maka masuk akal jika sampo itu cukup lembut untuk kulitmu. Melansir dari The Healthy, dokter kulit sering menganjurkan agar penderita eksem (dermatitis seboroik) menggunakan sampo bayi untuk mencuci muka setiap hari.Perban berperekat biasa digunaan untuk menutup luka. Bila kamu tidak cukup berani untuk membukanya kala harus mengganti dengan yang baru, cukup gosokkan setetes sampo bayi ke perekat, dan itu akan menggulung langsung dari kulit. Setetes sampo bayi juga membantu menghilangkan sisa krim atau salep di bawah perban.Neti pot dapat membantu membersihkan sinus dan menghilangkan dengkuran, tetapi jika kamu menambahkan setetes sampo bayi (setengah sendok teh ke delapan ons air asin), ini dapat membantu mengatasi infeksi sinus, menurut Mas Takashima, MD, direktur Sinus Center di Universitas Baylor.Punya kelopak mata merah dan gatal? Kamu bisa menderita blepharitis, yang merupakan kelainan mata umum yang sering disebabkan oleh bakteri, menurut National Eye Institute. Gejalanya meliputi gatal, kemerahan, terbakar, robek, dan pengerasan kulit pada kelopak mata saat bangun tidur. Kamu perlu menjaga kelopak mata tetap bersih dan bebas dari kerak. Oleskan kompres hangat untuk melonggarkan kerak, lalu gosok perlahan kelopak mata dengan campuran air dan sampo bayi.Kamu juga bisa menggunakan sampo bayi untuk membersihkan perhiasan imitasi, yang terkenal kurang tahan lama dibandingkan berlian. "Cukup campurkan satu tetes sampo bayi dan air, dan aplikasikan dengan sikat gigi yang lembut. Kemudian bilas dengan air dingin dan keringkan secara menyeluruh," saran produsen perhiasan Stella and Dot.Jika mencoba mengurangi penggunaan bahan kimia keras saat membersihkan rumah, pertimbangkan untuk menggunakan sampo bayi. Banyak perusahaan lantai dan pembersih menyarankan penggunaan sampo bayi sebagai pilihan untuk membersihkan lantai laminasi. Cobalah campuran 1 hingga 2 sendok makan per galon air. Lembut, tetapi membantu menghilangkan minyak, dan membilas bersih, tanpa residu.Ada banyak pembersih kulit yang tersedia untuk furnitur, sepatu, dan tas tangan. Namun dalam banyak kasus, mereka mungkin tidak memerlukan solusi khusus. Cobalah setetes sampo bayi yang dicampur dengan air hangat yang dioleskan dengan kain lembap. Kemudian cukup gosok sampai kering. "Sampo bayi tua yang baik dicampur dengan air hangat adalah pembersih kulit yang bagus," ujar para ahli di Saddleback Leather Co.Punya resleting macet, coba letakkan setetes sampo bayi di kapas, lalu oleskan di resleting. Selama resleting tidak rusak, sampo akan membantunya berfungsu dengan lancar dan sampo akan terbilas saat dicuci.