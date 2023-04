ART Mudik! Home Cleaning Service Bisa Jadi Solusi

(FIR)

Memasuki minggu ketiga Ramadan, beberapa keluarga yang mempekerjakan Asisten Rumah Tangga (ART) mulai siaga mencari penggantinya. Tapi hal itu tak semudah membalikan telapak tangan.Dalam situasi begini, banyak orang mungkin akan mencari ART Infal sebagai pengganti sementara ART yang pergi mudik selama Lebaran. ART Infal sendiri merupakan sebutan untuk asisten rumah tangga yang dipekerjakan sementara selagi ART regular sedang mudik atau pulang kampung saat Lebaran.ART Infal ini biasanya sudah mulai bekerja 10 hari sebelum Lebaran hingga 10 hari setelah Lebaran. Tentunya dengan berbagai tarif yang relatif mahal.Ditambah lagi, para pengguna jasa Infal juga akan dikenakan biaya administrasi dari para penyalur atau yayasan. Belum lagi, adanya isu kepercayaan terhadap jasa ART Infal yang tidak menjamin keamanan apabila penghuni rumah sedang bepergian ke rumah kerabat saat Lebaran.Di sinilah home cleaning service profesional hadir sebagai alternatif yang lebih tepercaya dan andal. Home cleaning service atau layanan pembersihan rumah kini kian populer karena sebagian orang tidak punya banyak waktu untuk bersih-bersih lantaran aktivitas padat selama Lebaran.Kamu jadi bisa lebih menghemat waktu sekaligus menjaga rumah tetap bersih dan teratur. Seperti OK Home, platform penyedia home cleaning service berbasis aplikasi di Indonesia.Perusahaan platform home cleaning service ini telah berdiri sejak 2017. Di sini menyediakan berbagai layanan termasuk general cleaning, disinfeksi, dan perawatan atau servis AC. Layanan kebersihan rumah OK Home mencakup wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya."Para pekerja OK Home adalah tenaga profesional yang sudah terlatih dan melalui pemeriksaan latar belakang. Staf sudah dilatih untuk bekerja secara lebih cepat dan efisien, dengan menggunakan peralatan dan produk kebersihan khusus untuk memastikan rumah sebersih mungkin," ungkap Kafin selaku Digital Marketing Manager OK Home.Nantinya, kamu dapat menghemat waktu dan mewujudkan lingkungan rumah yang bersih dan nyaman saat Lebaran. Alih-alih menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah, kamu dapat lebih rileks dan fokus menikmati momen Lebaran yang bermakna dengan keluarga dan orang-orang terkasih."Perihal keamanan, kami memastikan agen customer service selalu standby untuk mengawasi selama prosedur. Kami juga menawarkan asuransi pertanggungjawaban apabila terjadi insiden atau kehilangan, tetapi pastinya akan diupayakan agar tidak terjadi sama sekali. Penghuni rumah tak perlu cemas dan bisa menikmati momen kebahagiaan Lebaran dengan lebih tenang," pungkas Kafin.Dengan harga layanan yang kompetitif, OK Home menyediakan standarisasi kualitas layanan yang tinggi dan higienis dengan seluruh konsultan pembersih OK Home yang terlatih secara profesional.