3 Berita Terpopuler Gaya: Cara Tingkatkan Motivasi Olahraga Hingga Nyalakan Api Cinta pada Pasangan

1. 6 Cara untuk Meningkatkan Motivasi Olahraga

2. Cara Aman Mengonsumi Vitamin C untuk Penderita Asam Lambung

3. 5 Trik Nyalakan Kembali Api Cinta pada Pasangan

Olahraga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, faktanya, masih banyak yang enggan berolahraga. Terutama bagi orang yang ingin mencoba memulai olahraga.Ada banyak faktor yang menyebabkan orang enggan berolahraga. Ada yang malu atau ada juga yang sulit untuk melawan rasa malas.Namun, apapun alasannya, hal itu dinilai wajar. Menurut pelatih dan ahli Nutrisi Caleste Currie yang dikutip dari Bustle, rasa malas dan malu sebetulnya bisa hilang jika kita mencoba memulai berolahraga.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang , Oktober 2021:Motivasi berlahraga kamu sedang turun drastis? Coba bayangkan apa tujuanmu memulai olahraga. Apakah ingin memiliki tubuh ideal, menghilangkan stres, atau ingin fisik jadi lebih bugar?Kata Currie pelatih dan ahli Nutrisi, mengingat-ingat motivasi olahraga bisa bikin kita beranjak dari rasa malas. Selain itu, dia juga menganjurkan agar jangan pernah merasa puas.Selengkapnya klik di sini Vitamin C berperan penting dalam mendukung sistem imunitas tubuh. Namun meskipun sangat penting perannya bagi imunitas, konsumsi vitamin C ternyata bisa juga memicu berbagai gejala dan ketidaknyamanan di lambung. Khususnya bagi mereka yang memang memiliki kecenderungan gangguan asam lambung.Nutrisionis Dr. Rita Ramayulis, DCN, M. Kes., pengurus DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Ketua Indonesia Sport Nutritionists Association (ISNA) menjelaskan, peran vitamin C sebagai zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh setiap hari dan harus didatangkan dari luar.Selengkapnya klik di sini Sering kali dalam hubungan jangka panjang, kehidupan yang membosankan telah mengambil alih hubungan antarpasangan. Lantas, apa yang terjadi jika kamu mencintai pasangan, tetapi tidak lagi 'jatuh cinta'?Cinta, keintiman, dan seks, berfluktuasi sepanjang hidup dan akan ada tahapan kedekatan. Dan mungkin kamu telah kehilangan pandangan tentang apa yang membuatmu jatuh cinta, atau kamu telah mencapai tahap persahabatan yang nyaman yang tidak memiliki 'api'.Selengkapnya klik di sini