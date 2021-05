7 Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari Bumil

1. Pemanis buatan

2. Kafein

3. Produk susu

4. Telur

5. Daging

6. Seafood

7. Sayur dan buah

(FIR)

Saat hamil, penting bagi ibu untuk mendapatkan informasi yang benar terkait makanan atau minuman yang mereka konsumsi. Yang harus diingat, kebanyakan ibu hamil (bumil) tidak perlu memperbanyak kalori tambahan 200 kalori setiap harinya.Menurut dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG(K), seperti dikutip Antara, mengonsumsi diet rendah lemak dan tak terlalu banyak meningkatkan kalori bisa menjadi saran terbaik."Hindari atau kurangi sebisa mungkin minuman yang terlalu manis dengan banyak gula, serta beberapa makanan manis atau tinggi lemak, seperti cokelat, es krim, puding, kue dan sejenisnya. Sebab dapat meningkatkan berat badan berlebih," terang dr. Manggala.Sementara itu, dr. Manggala juga mengingatkan agar para bumil memperhatikan konsumsi berikut ini demi keamanan sang ibu dan janin. Berikut jenis-jenis makanan dan minuman yang mendapat perhatian lebih dari bumil:Bumil harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung sakharin (pemanis buatan). Sakharin diketahui dapat menembus plasenta dan tetap berada di jaringan janin.Batasi konsumsi kafein sebanyak 200 mg per hari (2 cangkir kopi per hari). Beberapa penelitian menunjukkan, hubungan antara tingginya konsumsi kafein dengan keguguran dan berat bayi lahir rendah.Perhatikan juga konsumsi minuman lainnya yang mengandung kafein. Seperti teh, cokelat, dan minuman berenergi atau soda.Bumil harus menghindari produk susu yang tidak dipasteurissasi dan susu murni yang tidak dimasak. Risiko kontaminasi toksoplasma dan listeria pada kedua produk susu ini telah dilaporkan pada beberapa kasus.Bumil harus menghindari telur mentah dalam bentuk makanan apapun. Risiko kontaminasi toksoplasma dan salmonela telah dilaporkan dan menyebakan infeksi di dalam rahim.Bumil harus menghindari konsumsi daging yang masih mentah atau tidak matan. Makanan siap saji yang disediakan dalam kondisi dingin harus dipanaskan sebelum dikonsumsi.Jika tidakm risikonya bakal terjadi kontaminasi toksoplasma juga terjadi pada daging yang tidak matang.Ikan merupakan sumber gizi yang baik, namun beberapa rekomendasi menyarankan tidak mengonsumsi ikan berminyak lebih dari 2 porsi per minggu, seperti mackarel, salmon dan sarden.Bumil juga harus membatasi konsumsi ikan tuna, todak, hiu, dan beberapa jenis kerang. Sebab kemungkinan paparan merkuri yang dapat menyebabkan gangguan persarafan pada janin.Bumil harus mencuci seluruh buah dan sayuran sebelum dimakan. Jika tidak maka akan terkontaminasi kuman yang berbahaya, baik bagi ibu maupun janin," pungkas dr. Manggala.